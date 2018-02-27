«شقراء دسمان» يفوز بكأس جابر الأحمد

تُوج الجواد «شقراء دسمان» لاسطبل دسمان بكأس المغفور له أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد، لجياد مختلط إنتاج محلي على مسافة 1800 متر (9 أثمان)، بزمن 2.2.1 دقيقة في الشوط الخامس، ضمن منافسات الاجتماع الـ 17 في نادي الصيد والفروسية، والذي قيد فيه 59 رأساً، في المهرجان الذي أقيم بالتزامن مع احتفال الكويت بالأعياد الوطنية، تلاه «هلا شمة» لدسمان و«حايس» لدسمان، وقام عضوا الهيئة العليا لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية طارق النصف ويوسف الكندري بتسلم الكأس الى ممثل إسطبل دسمان يعقوب الكندري.

وفي الشوط الأول على مسافة 2000 متر، عربي نتاج مفتوح على الكأس المقدمة من «بيت العرب»، جاء في المركز الأول الجواد «زاهي» للهيفي ، بزمن 2.35.7 دقيقة، فيما فاز «بستمي» لاسطبل الدعية بكأس التحرير، في الشوط الثاني على مسافة 1600 متر مختلط أفراس «درجة ثالثة» بزمن 1.44.1 دقيقة.

وفي الشوط الثالث على مسافة 1400 متر، للمبتدئات، على كأس شركة الجزيرة للتنمية العقارية، جاء في المركز الأول «براق الوسم» لأبوشيبة، بزمن 1.25.8 دقيقة.

وفي الشوط الرابع على مسافة 1200 متر مختلط «درجة ثالثة» على كأس الاستقلال، جاء في المركز الأول «شلاع» للمريخي بزمن 1.13.8 دقيقة.

وفي الشوط السادس على مسافة 2200 متر مختلط «درجة ثالثة» على كأس المغفور له الشيخ عبدالله السالم، جاء في المركز الأول «جسور» للفنار، بزمن 2.28.2 دقيقة.