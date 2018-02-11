كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

فيما أطلعت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري أعضاء لجنة شؤون الإسكان البرلمانية على كل المشاريع الإسكانية المطروحة والبرامج الزمنية والمواقف التنفيذية لها في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وجهود تطبيق قانون (من باع بيته) أكدت أن كل المشاريع الإسكانية تسير وفق المخطط لها حسب جداولها الزمنية.

وكشفت بوشهري في تصريح صحافي عقب الاجتماع عن استجابة اللجنة لطلب منحها مهلة إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة لعرض خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن التوزيعات الإسكانية للسنة المقبلة.

وردا على سؤال عن مدى قدرة بنك الإئتمان على الإستمرار في تغطية المشاريع الإسكانية، أكدت بوشهري أن البنك لن يستطيع الاستمرار بالنهج الذي يقوم عليه حاليا لأن ذلك يؤثر على ديمومة البنك نفسه.

من جهته،أكد رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري ان جميع عقود مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسير على الطريق الصحيح ولا تواجه أي تعثر في التنفيذ،لافتا إلى أن الأوامر التغييرية موجودة في جميع جهات الدولة ولا تعرقل العمل.

واشار إلى أن العقود الحاليّة تشمل مشاريع مدينة المطلاع التي تتضمن 28 الفا و288 وحدة سكنية تم الانتهاء من توقيع جميع عقودها ؛إذ وقع عقدان الاربعاء الماضي مع شركتين لتنفيذ البنية التحتية لـ 9 آلاف وحدة سكنية.

وقال الكندري:إن توزيعات جنوب المطلاع وصلت إلى المتقدمين بطلباتهم للحصول على الرعاية السكنية حتى 19/5/2013 وهذا انجاز يحسب للمؤسسة، حيث ان المتزوج منذ اربع سنوات سيتسلم قسيمته .

وعن قانون “من باع بيته” قال الكندري انه تم طرح المشروع وفتح المظاريف وهناك 509 بيوت ستوزع حسب الاولويات، مشيرا الى ان هناك 9800 وحدة سكنية تم تأهيل المقاولين بها وستطرح في مارس المقبل للبيوت منخفضة التكاليف .

وحول السكن العمودي في مدينة صباح الاحمد كشف الكندري أن٦٠ عمارة سكنية تضم 1110 شقق ستطرح خلال السنة المالية الحالية ضمن المرحلة الأولى وستستفيد منها الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والأرامل والمطلقات بالايجار، مؤكدا ان الشقق لن تكون بمساحة 100 متر ـ كما في السابق ـ بل بمساحة 180 مترا والحد الاقصى 300 متر حسب عدد أفراد الاسرة وسيتم توزيعها فور الانتهاء منها.

بدوره،كشف عضو اللجنة ماجد المطيري لـ”السياسة” أنه تم انجاز 15 في المئة من قسائم العقد الأول بمشروع جنوب المطلاع.

وأضاف:هناك مشروع السكن العمودي في منطقة جابر الاحمد الذي يتألف من 128 عمارة موزعة على 640 شقة بمساحة 400 متر للشقة الواحدة .