شكران مرتجى “ميادة وولادها”

كشفت الفنانة السورية شكران مرتجى عن أجدد أعمالها الدرامية، وهو مسلسل كوميدي بعنوان “ميادة وولادها”، يجمع عددا من الممثلين اللبنانيين والسوريين ومن إخراج مصطفى سليم.

وذلك من خلال نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: “ميادة وولادها هو عمل كوميدي اجتماعي متصل منفصل “سيت كوم”، حيث سيحل النجوم الضيوف على منزل ميادة، لنرى أحداث الحلقة تدور في فلك الضيف والعائلة، ما يعرّضهم جميعًا لمواقف كوميدية وربما تراجيدية”.

وأشارت إلى أن العمل سيعيد إلى الأذهان الكوميديا الجميلة التي أحبّها الناس.

وتشارك حالياً مرتجى في عدد من الأعمال، بينها مسلسل “الواق واق”بطولة رشيد عساف، باسم ياخور، محمد حداقي، أحمد الأحمد، جرجس جبارة، جمال العلي، حسين عباس، مرام علي، وائل زيدان، رواد عليو، نانسي خوري، إضافة إلى الممثل اللبناني طلال الجردي، وهو من كتابة ممدوح حمادة وإخراج الليث حجو.