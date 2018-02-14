شكري ولافروف يبحثان في دفع عملية السلام

القاهرة – الأناضول: بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، سبل دفع عملية السلام واستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، إن شكري تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي، تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل تنسيق الجهود الدولية من أجل تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات.

وأوضحت أن لافروف حرص على إحاطة شكري بنتائج زيارة كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو إلى موسكو مؤخرا.

وأشارت إلى أنه جرى التشاور بين الجانبين حول نتائج المشاورات التي تجريها مصر مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في هذا الملف، بهدف استشراف سبل توجيه دفعة لعملية السلام.