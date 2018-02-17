شكري يجدد لدى ميستورا رفض مصر انتهاك السيادة السورية

برلين – وكالات:

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا، رفض مصر لأي حلول عسكرية تنتهك السيادة السورية.

وحض، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، القائم بأعمال وزير المالية الألمانى يانس شبان على بدء التفاوض لتنفيذ الشريحة الثانية من اتفاق مبادلة الديون الحالي وقيمتها 170 مليون يورو.

وتطلع خلال لقائه وزير داخلية المانيا توماس دي ميزيير، وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فوندرلاين، عن تطلع مصر للحصول على المزيد من الدعم الألماني بمجال التدريب.

وتصدرت الأوضاع في ليبيا والحرب على الإرهاب، محادثاته مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، حيث أكد إن استقرار بلاده «وقدرتها على القضاء علي الإرهاب من شأنه أن يعزز من استقرار المنطقة والأوروبيين على السواء».

وأكد خلال لقاءه مفوض الإتحاد الأوروبي لسياسة الجوار وشئون التوسيع ايوهانس هان، أن الشريك الأوروبي يمثل أهمية كبرى لمصر.

كما أكد لنائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق قاي، دعم مصر للحوار الوطني بجنوب السودان.