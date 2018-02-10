شمس… “أطق اصبع”

طرحت المطربة الكويتية شمس اغنيتها الجديدة “اطلق اصبع” على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليق طريف جاء فيه: شمس اطق اصبع حصريا 2018 عبر يوتيوب “اطق اصبع الى كل شخص محروق قلبه من حد ضايقه اسمع واسحب على اكبر شنب وطق اصبع”.

الاغنية من كلمات غيم والحان فراس الشذر وهندسة صوت وليد النجار.

وتستعد شمس لاحياء حفل غنائي بالعاصمة العراقية بغداد في السادس عشر من شهر فبراير الجاري على ان يعود ريع الحفل للاطفال المصابين بالسرطان واسر الشهداء، وفق موقع السينما دوت كوم.