شمس: “الكاره يشوفني غوريللا”

أبدت الفنانة شمس الكويتية استياء من بعض الجهات التي تسعى دائما الى تحريف ما تقوله او تغرد به في حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي: وقد علقت اخيرا على هذا الامر من خلال احدى صفحاتها الخاصة وقالت: “اكره لما اكتب تغريدة ويحورون فهمها لشيء بعيد كل البعد عن قصدي، والمصيبة ان اكثر شيء ما احبه ان يطلبون مني ابرر ان قصدي كذا لا مو كذا.. اللي يحب يفهم قصدي بخير حياه واللي يفهمه غير كذا بسلامته، لان اللي يكرهني يشوفني غوريللا، واللي يحبني يشوفني سندريللا”.
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