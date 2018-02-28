شهاب: اعتماد الهيكل التنظيمي لدمج هيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة

كتب – فارس العبدان: أعلنت نائب المدير العام لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة للقوى العاملة خلود شهاب عن “اعتماد الهيكل التنظيمي الخاص بدمج الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة”.

وقالت شهاب في تصريح الى “السياسة” ان عملية الدمج تجري وفق الخطة الموضوعة لها حيث تم الانتهاء من اعتماد الهيكل الخاص بالدمج من مجلس الخدمة المدنية ومازلنا بانتظار القرارات المصاحبة لها من اعتماد الميزانيات والكوادر المصاحبة من قبل وزارة المالية والجهات المعنية.

من جهتها، اوضحت مصادر متابعة انه “من المفترض توحيد الكوادر الخاصة بالعاملين في البرنامج والهيئة بعد الدمج وهو ما قد يواجه برفض من قبل بعض موظفي البرنامج البالغ عددهم نحو 500 موظف، اضافة الى نحو 2500 موظف يعملون في الهيئة”، مشيرة الى امكانية زيادة ميزانية الكوادر التي ستصرف للموظفين لتطبيق مبدأ توحيد الكوادر وتفادي حالات الرفض”.

ولفتت المصادر الى ان “عملية الدمج تأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء ومن شأنه ان يسهل الاجراءات على المستفيدين من خدمات الجهتين بالاضافة الى توحيد النظام والعمل على ان يراجع الشخص الجهتين كجهة واحدة من خلال توحيد الاجراءات والعمل على تقديم خدمات افضل”.