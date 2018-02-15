كتب – فالح العنزي:

يستعد الفنان شهاب حاجية للعودة هذا الموسم بنسخة جديدة من برنامج «عيني عينك» الذي سبق ان حقق الكثير من النجاح خلال عرضه لاربعة مواسم متتالية على شاشة قناة «فنون» وكذلك قناة «العدالة» قبل ان يتوقف قبل اكثر من ثلاث سنوات لظروف خارجة عن ارادة الفريق الذي يقوده الفنان حاجية.

عن الموسم الجديد يقول المشرف العام على البرنامج واحد ابطاله الفنان شهاب حاجية:

ان عودة «عيني عينك» بنسخته الرابعة سيكون مختلفا ومغايرا على احدى القنوات الفضائية الخاصة وعودته بعد غياب ما يقارب اربعة اعوام تغيرت منها الكثير من الامور المتعلقة بالميديا والتكنولوجيا وحتى الموضوعات التي يمكن تناولها كمادة فنية كوميدية.

واضاف: من المعروف ان «عيني عينك» يعتمد في المقام الاول على التقليد وتقديم جرعات كوميدية ناقدة وساخرة، فريق العمل الذي سأعلن عنه بعد ايام يتكون من عناصر محترفة ورئيسية اشتغلت في النسخ السابقة بل تشكل العصب الرئيسي سواء من ناحية التأليف او اختيار الموضوعات التي سيتم التركيز عليها خلال الحلقة.

واوضح حاجية: لن نفصح عن اسم المحطة حتى يتم الاتفاق والتوقيع رسميا، هناك مبادرة حقيقية لان يكون برنامج «عيني عينك» حاضرا بقوة على خارطة المحطة الفضائية في رمضان المقبل، وعلى فكرة تعتبر هذه القناة هي المتسيدة حاليا بسبب القفزة الاعلامية التي شهدتها والنقلة النوعية التي تقدمها على صعيد الدراما والبرامج المنوعة وحتى الرياضية وبالتالي نحن سنطل من خلال منصة اعلامية جيدة وجمهور متعطش لهذه النوعية من البرامج التي اختفت منذ سنوات.

ورفض حاجية كشف الشخصيات التي ستكون حاضرة في حلقات البرنامج وقال: توجد اكثر من شخصية حاضرة في البرنامج سواء نقدمها كتقليد مباشر او حتى كشاهد وفيديوهات حققت مشاهدات بمئات الالاف لا تزال حاضرة بقوة، مشيرا الى ان «الفاشينستات» ومشاهير «السوشيال ميديا» سيكونون في مرمى «عيني عينك» لكن بشكل نقدي واحترافي راق.

اما عن الوجوه التي ستطل معه في البرنامج اكد حاجية انه يحرص على تقديم وجوه جديدة وغير مألوفة للمشاهد، لذا قام بنشر اعلان يطلب فيه «كل من يرى في نفسه الموهبة» فالكثير من الموهوبين يختبئون خلف الجدران دون ان يكتشفهم احد.. على حد تعبيره.

اما عن بدء ومتى يكون التصوير ففضل حاجية عدم اعطاء موعد بعينه وقال: الخطة تسير وفق جدول زمني معين، الكاتب تم تكليفه باعداد الحلقات وتم ترشيح مخرجة كويتية تقود العمل واذا تم الاتفاق ووضعت النقاط فوق الحروف، سنكشف عن التفاصيل.

اما دراميا فكشف حاجية عن مشاركته في الدراما الاجتماعية «عمود البيت» للكاتبة اسمهان توفيق واخراج غافل فاضل، وايضا مشاركته مع طارق العلي.