شيخ الأزهر: نقدر دور الكويت في دعم القضايا العربية والإسلامية

القاهرة – (كونا):

أعرب شيخ الازهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أمس عن تقديره للدور الذي تقوم به الكويت في دعم القضايا العربية والاسلامية. وقال الازهر الشريف في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الدكتور أحمد الطيب مع وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية المهندس فريد عمادي بحضور مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة اسماعيل الكندري.

واضاف البيان ان الطيب اكد مساندة الازهر لكافة الجهود العربية المخلصة في مواجهة الفكر المتطرف من خلال تقديم الدعم العلمي والدعوي لتوضيح حقيقة الاسلام السمحة التي يعبر عنها منهج الازهر الشريف.

ومن جهته أعرب عمادي والوفد المرافق له عن اعجابهم بالنتائج الكبيرة التي حققها الازهر الشريف في مجال مواجهة التطرف والتي اسهمت في تصحيح الصورة المغلوطة التي صدرتها التنظيمات الارهابية عن الاسلام. كما أعرب العمادي بحسب البيان عن تطلع الكويت للاستفادة من جهود الازهر الشريف في هذا المجال ومن خبرة مرصد الازهر لمواجهة التطرف والذي حقق نتائج «لفتت انتباه العالم».