القاهرة – وكالات: أشاد شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس، بدور المملكة العربية السعودية وقيادتها في خدمة الإسلام والمسلمين، ونصرة قضايا الأمة.

وأعرب الطيب خلال لقائه مع مؤسس مشروغ “السلام عليك أيها النبي” ناصر الزهراني، عن سعادته بوجود “ركن السيرة النبوية”، الذي يعد إحدى مبادرات مشروع “السلام عليك أيها النبي”، الذي يقدم تعريفا شاملاً بالنبي صلي الله عليه وسلم وبالإسلام والمسلمين، ضمن الجناح السعودي في معرض القاهرة الدولي للكتاب العام الحالي، حيث كان علامة مميزة للجناح.

من جهته، أكد الزهراني تقديره للدور المهم والعالمي الذي يقوم به الأزهر الشريف لتعزيز قيم السلام والحوار والتعايش في العالم، وإبراز سماحة الإسلام ووسطيته.

وأشاد بدعم الأزهر للحملة التي تستهدف توزيع مليار نسخة من كتاب “السيرة النبوية في دقائق”، لتعريف العالم بالسيرة النبوية بعشر لغات مختلفة.

وأكد أن تميز وتعدد أنشطة وفعاليات جناح الأزهر الشريف في المعرض أظهره الإقبال الملحوظ على الجناح، ما يبرهن على احتضان الأزهر للفكر والثقافة والفنون الراقية، وسعيه لمخاطبة جميع الفئات والأعمار على اختلاف ثقافتها وتوجهاتها.

من ناحية ثانية، فتح فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، أمس، أبوابه الأحد من جديد بعدما بقي لنحو ثلاثة أشهر مكاناً لعشرات الأمراء والمسؤولين السياسيين ورجال الأعمال السعوديين الذين أوقفوا في ظل حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد.

وكان الفندق أغلق في الرابع من نوفمبر العام 2017، بعد إطلاق حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد بمبادرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

واحتجز العديد من الشخصيات من بين نحو 381 مشتبهاً بهم كانوا موضع تحقيق.