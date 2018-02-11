شيرين تركل أحد رجال الأمن

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للفنانة شيرين عبدالوهاب خلال الحفل الذي احيته في السويد، بمشاركة الفنان تامر حسني، حيث بدت شيرين في الفيديو وهي “تركل” احد رجال الامن حين حاول منع احدى المعجبات من الاقتراب منها والتقاط صورة معها.
تصرف شيرين أثار الاعجاب، واعتبر الجمهور انها تصرفت “بجدعنة”، ووصفت بملكة العفوية.
من جهة ثانية كشفت شيرين عن مفاجأة ستجمعها مع حسني، بعد حفلهما في السويد، حيث سيجتمعان في فيلم سينمائي قريبا.
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