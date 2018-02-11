القاهرة – أشرف عبدالعزيز:

انطلقت المطربة الشابة شيرين يحيى من أوبرا “سيد درويش” بالاسكندرية مسقط رأسها، ثم خرجت من عباءة البرنامج الشهير “ستار أكاديمي”، ورغم نجاحها في اللون الطربي خاضت مجال الأغنية الشعبية بأغنية “مستكنيس” التي حققت مشاهدة تجاوزت أكثر من مليوني مشاهدة لتشكل ظاهرة غنائية متفردة، فتبعتها بأغنية “الفتوة” لتبرز بها في ساحة الغناء الشعبي كمطربة مهمة فما معنى “مستكنيس”؟ لماذا قررت شيرين الاتجاه للغناء الشعبي؟ هل تسعى لتكون مطربة شعبية؟ وما شعورها بعد الفوز بجائزة محمود عبدالعزيز، شيرين ترد في لقاء مع “السياسة”.

بداية نهنئك بفوزك بجائزة محمود عبدالعزيز، فماذا عنها؟

أتشرف بمنحى جائزة تحمل اسم الفنان الراحل الكبير محمود عبدالعزيز من “المنتدى العربي للسلام” بسبب محاربتي للفكر المتطرف من خلال أغنياتي المختلفة، فالموسيقى غذاء الروح، واعتزاز الشعوب بموسيقاها من أهم مظاهر الحضارات في الدول المختلفة.

ما سبب اتجاهك للغناء الشعبي في “مستكنيس” وما معنى هذه الكلمة؟

بدأت مشواري الغنائي من دار أوبرا الاسكندرية، حيث مسقط رأسي ثم شاركت في برنامج “ستار أكاديمي” ونجحت في أداء كثير من الأغنيات الطربية وفضلت أن أغير من أسلوبي وستايلي الغنائي بتقديم الغناء الشعبي لأول مرة، وكانت البداية بـ”مستكنيس” التي فاجأت بها جمهوري ونجحت، وتجاوزت المليوني مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

أما عن معنى هذا الكلمة، فلقد فوجئت بها شخصيا عندما عرضها عليَّ المؤلف ملاك عادل، ولكني اقتنعت انها ستكون سباحة ضد تيار الأسماء الحالية فرحبت بها، وهي تعني المستريح أو الذي يستجم واعتبر الأغنية من النوع “الشيك” الذي لا يتضمن أي كلمة جارحة أو مسيئة وهي كلمات ملاك عادل وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق.

هل تنوين التخصص في مجال الأغنية الشعبية؟

هذا ليس تخصصي ولا أفكر في طرح ألبوم شعبي، وأردت فقط أن اقطف زهرة من كل بستان وأخوض مغامرة اعتقدت انها نجحت واتبعتها بأغنية “يا عم الفتوة” من مسلسل “طعم الحياة” كلمات اسلام خليل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع أسامة عبدالهادي.

ما ردك على اتهام البعض بأنك تمارسين الاستعراضات في كليباتك على طريقة المطربة الشعبية بوسي؟

كلام عار عن الصحة فلقد تدربت على يد مدربة الرقص الشهيرة شيرلي، والتزمت بنصائحها ولم أقلد أحداً مع احترامي للجميع لأني لا أسعى للتقليد، وأرى أن طريقتي في الرقص مختلفة تماما عن الزميلة بوسي.

ظهرت كمطربة في مسلسل “طعم الحياة”، فهل تفكرين في الاتجاه للتمثيل؟

ولم لا؟ شريطة أن يكون دورا جديدا يقدمني للساحة بشكل قوي، ومبهر حتى لا اهدم ما بنيته منذ مشاركتي في “ستار أكاديمي” وحتى الآن.

تعاقدت مع المطرب ساموزين لتقديم “دويتو” غنائي فماذا عنه؟

ما زلنا في مرحلة ترتيب انجاز “الدويتو”، وشرف كبير لي أن اغني مع المطرب ساموزين الذي سعدت بالغناء أمامه في مسلسل “طعم الحياة” وأتمنى تكرار التجربة مجددا سواء ممثلة أو مطربة. ولكني أتمنى أن أحقق خطوات كبيرة في عالم الغناء كمطربة أولا وبعدها قد اتجه للتمثيل.

قدمت أغنيات منفردة مثل “الدنيا لعبة” و”بتهددني”، ألا تفكرين في تقديم ألبوم غنائي كامل؟

أفضل حاليا أن اكتفي بالسنغل حتى أثبت أقدامي جيدا وبعدها قد أفكر في اصدار ألبوم كامل.

تنوعت أغنياتك بين الشعبي وأغنيات زمن الفن الجميل وأغنياتك الخاصة، فإلى أيها تميلين؟

أميل للغناء الصادق في أي مكان وزمان واقدم في حفلاتي خلطة يحبها الجمهور.

بالتأكيد أن تجربتك في “ستار أكاديمي” أضافت لك الكثير كمطربة.. اليس كذلك؟

نعم، وكممثلة أيضا، فلقد صقلت موهبتي ومنحتني دعماً وثقة اكبر بنفسي وفني وتعرفت فيه على بعض الأصوات الفنية الجميلة وما زلت على تواصل معهم حتى الآن وصاروا أصدقائي.

حلمت بتقديم أغنية “الحب كله” بتوزيع جديد فمتى يتحقق الحلم؟

ربما قريبا فانا من المتيمين بكوكب الشرق أم كلثوم، “سيرة الحب”، “فات الميعاد”، “الحب كله” وغيرها.

دائما تطلين على جمهورك باطلالة لافتة للأنظار ماذا عنها؟

كشابة عشرينية قبل أن أكون مطربة يهمني أن اظهر بشكل جذاب خفيف على جمهوري ومن الطبيعي أن اتبع خطوط الموضة المناسبة لي، لتتناسق مع لون أغنياتي الخاص.