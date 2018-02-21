بيروت – “السياسة”:

مع بدء العد التنازلي للانتخابات النيابية، تبدو المرحلة الفاصلة عن السادس من مايو المقبل، في سباق مع تطورات كبرى تقف على مشارفها المنطقة وأزماتها المتفجرة ولا سيما في سورية، والتي يجد لبنان نفسه موصولا بصواعقها، هو الذي يرتبط وعلى طريقة الأوعية المتصلة بقوس النار الإقليمي، من خلال “حزب الله” الذي يشكّل الذراع الرئيسية لتمدد إيران في أكثر من ساحة، والذي يُعتبر المطلوب رقم واحد على لائحة قطع الأذرع، لكل من واشنطن وتل أبيب.

وانطلاقاً من هذا المشهد الذي عززت مرتكزاته تطورات الأيام الماضية، وما حملتْه من مواجهة إيرانية – اسرائيلية بسورية، واشتباك أميركي – روسي على حد بقعة النفوذ الأميركية شرق الفرات، فإن لبنان يبدو وكأنّه وسط زنار نار، فيما تضع غالبية القوى المتصارعة في المنطقة الأصابع على الزناد.

وفي ظل هذه التطورات، علمت “السياسة”، أن أبناء القرى الشيعية في كسروان-الفتوح وجبيل، بصدد تصعيد موقفهم الرافض لترشيح “حزب الله” الشيخ حسين زعيتر من بلدة القصر البقاعية، عن المقعد الشيعي في دائرة كسروان جبيل، حيث أشارت المعلومات إلى أن أبناء القرى الشيعية في هذه المنطقة، سيعمدون في الأيام المقبلة إلى تنظيم اعتصامات وتظاهرات، رفضاً لترشيح زعيتر، بعدما ضرب “حزب الله” عرض الحائط بموقف العائلات الشيعية، التي تريد مرشحاً من أبناء منطقتها.

وقد أكد المرشح محمود عواد، أن أبناء القرى الشيعية في جبيل وكسروان يريدون مرشحاً من بينهم، فهناك نخبة من المرشحين القادرين على خدمة المنطقة، وهم الأدرى بشؤونها، في وقت دعا المرشح نوفل ضو هيئة الرقابة على الانتخابات، إلى “تحمل مسؤولياتها كاملة في كشف ومنع أي استغلال للسلطة وأي صرف للنفوذ في الحملات الانتخابية ومحاسبة القائمين به.

وقد عُلم أن “حزب الله” ليس في وارد التراجع عن ترشيح زعيتر، وأنه أبلغ ذلك إلى من يعنيهم الأمر، باعتبار أنه اضطر لهذا الخيار، منعاً للإحراج أمام العائلات في هذه المنطقة، وكي لا يُقال إنه فضّل عائلة على أخرى.

وفي السياق الانتخابي، أبلغت أوساط رفيعة في حزب “القوات اللبنانية”، “السياسة”، أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الإعلام ملحم رياشي كان مثمراً انتخابياً، بحيث تم استعراض كل احتمالات التحالف، وموقعه، مشددة على أن الحوار الانتخابي بين “القوات” وتيار “المستقبل” مريح، “لأن الخيارات بين الفريقين مفتوحة ضمن حدود قناعاتنا السياسية”.

وكشفت أنه جرى خلال الاجتماع بين الحريري ورياشي، استعراض كل الدوائر التي يمكن أن يكون هناك تحالف انتخابي فيها بين القوات والمستقبل، باعتبار أن هناك دوائر لـ “القوات” كما لتيار “المستقبل”، يمكن أن يكونا غير متحالفين فيها، وبالتالي فإن العمل جارٍ لتحديد الدوائر التي يمكن أن يكون من خلالها مصلحة مشتركة للفريقين أن يكونا معاً، بانتظار التوصل إلى تصور حيال العملية الانتخابية برمتها.

ولفتت إلى أن الاجتماع حقق تقدماً جيداً، على أن تتبلور الصورة النهائية، في ضوء نتيجة الاجتماعات التي ستعقد لاحقاً، مشيرةً إلى أن الاتصالات مستمرة كذلك مع “التيار الوطني الحر”، في إطار البحث عن إمكانية التحالف، دون التوصل إلى نتيجة حاسمة بعد.

وكان الحريري أكد أن لوائح تيار “المستقبل” ستشمل تمثيلاً مميزاً للشباب والمرأة، “لكن تحالفاتنا الانتخابية ما زالت في طور النقاش”.