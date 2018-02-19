الروضان: إنجازات سموه توازي حبه للكويت

النواف: رجل دولة من الطراز الأول

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد وذلك بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه ولاية العهد مثمنين ببالغ الاعتزاز المسيرة الخيرة لعطاء سموه والتي كانت نبراسا يحتذى به من خلال البذل والعطاء اللامحدود لخدمة الوطن الغالي سائلين الله عز وجل ان يوفقه دوما ويسدد على دروب الخير خطاه للمضي قدما في طريق الإصلاح والتقدم لوطننا العزيز.

وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسائل شكر جوابية الى سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد أعرب فيها سموه عن جزيل شكره وامتنانه على هذه البادرة الطيبة داعيا المولى العلي القدير أن يسبغ عليهم وافر الصحة والعافية مقرونة بالتوفيق والسداد ولكويتنا الغالية وأهلها الاوفياء المزيد من الأمن والأمان تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

في السياق نفسه، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان إن مسيرة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الممتدة لأكثر من خمسة عقود تحفل بالإنجازات والأعمال التي ستظل خالدة في تاريخ الكويت.

وأضاف الروضان في بيان صحافي أمس بمناسبة الذكرى ال12 لأداء سمو ولي العهد القسم أمام مجلس الامة في الـ20 من فبراير 2006 أن سموه كرس كل جهده ووقته لتحقيق نجاحات وانجازات توازي حبه للكويت وعشقه لأهلها وتساهم في نهضتها وتقدمها وبناء مؤسساتها وأركانها موضحا أن سموه يعد أحد مؤسسي الكويت الحديثة الذين ساهموا في إرساء دعائم الدولة وشاركوا في عمليات النهضة والبناء التي شهدتها البلاد عقب الاستقلال.

وأشار إلى الإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها سمو ولي العهد في كل المواقع والمناصب التي شغلها سموه في محافظة حولي ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الشؤون الاجتماعية والحرس الوطني إضافة إلى دوره الفاعل والمؤثر في مختلف الأحداث التي شهدتها الكويت.

وذكر الروضان أن سموه يتمتع بصفات القائد المتميز إذ يجمع بين الحزم والشدة والعطف والتسامح والقدرة على مواجهة التحديات والمواقف الصعبة بحكمة وصلابة. وأفاد بأن الشعب الكويتي عرف في سموه شخصية سموه الوطنية ومواقفه الإنسانية ومبادئه النبيلة في كل موقع شغله وهو ما جعل سموه محل إجماع قل نظيره من نواب الأمة على مبايعة سموه وليا للعهد عام 2006 وإجماع الشعب الكويتي على محبة سموه وتقديره.

وأكد أن سمو ولي العهد كان ولا يزال نموذجا للعطاء والتواضع حيث أعطى مثالا حيا للمسؤول الوطني المحب والمعطاء والمتواضع الذي لا يتوانى عن دعم تطلعات وطموحات وطنه وشعبه نحو المستقبل الزاهر ويحظى بالاحترام والتقدير من الجميع داخل الكويت وخارجها.

من جهته، هنأ محافظ حولي الشيخ أحمد النواف سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة مرور 12 عاماً على ولايته للعهد مشيدا بالانجازات التي تحققت في عهد سموه فدفعت بالكويت خطوات الى الأمام لبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.

وقال المحافظ النواف في تصريح له انه بالتزامن مع احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية ومرور 12 عاماً على التزكية السامية لسمو ولي العهد: ان سمو ولي العهد أحد أبرز من عاصر مسيرة بناء الكويت منذ الاستقلال، حيث يقف سموه عضيدا وسندا لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في قيادة البلاد نحو التقدم والاستقرار .

واكد أن عطاء وخبرة سمو ولي العهد صقلت به رجل دولة من الطراز الأول وان عمله في المناصب التي تقلدها اعطت مثالاً حياً للمسؤول المحب المعطاء المتواضع يحظى بالاحترام والتقدير من الجميع ولا يتوانى في دعم التطلعات والطموحات التي تدفع الكويت نحو المستقبل الزاهر.

وأضاف الشيخ احمد النواف ان الاحتفال بذكرى تولي سمو الشيخ نواف الأحمد منصب ولاية العهد يمثل تجديداً لولاء الشعب الكويتي لقيادته وحبه وتمسكه بها عاماً بعد عام ويستذكر معها أهل الكويت حبهم لسموه بما يتصف به من صفات إنسانية تميزها الرحمة والعدل بين الناس والإنفاق للخير داخل الكويت وخارجها.

ولفت إلى أن سموه أحد أبرز من عاصر مسيرة بناء الكويت منذ الاستقلال ودور سموه في خدمتها محل تقدير قيادتها وعرفان شعبها الوفي بما عرف في سموه من عطاء كبير.

وأكد ان لسمو ولي العهد له بصماته العملية المهمة والإنسانية الرقيقة في كل موقع شغله منذ ستينات القرن الماضي ولسموه في كل عمل إنجاز بارز ولمسة إنسانية حانية.