كتب – مطلق الزعبي:

تطل الفنانة والاعلامية صابرين بورشيد حاليا عبر شاشة قناة “ATV” الفضائية من خلال برنامج “ع السيف” الذي لاقى نجاحا كبيرا بفضل الموضوعات التي يطرحها.

بورشيد قالت انها تسعى الى النجاح والنجومية والتميز والاختلاف، وانها تحب تجسيد الادوار المركبة الصعبة، لانها تبرز موهبة وامكانات الفنان واوضحت انها حاليا تصور مسلسل “المواجهة” مع نخبة من الفنانين. “السياسة” التقت الفنانة والاعلامية صابرين بورشيد في هذا الحوار.

حدثينا عن تجربتك في برنامج “ع السيف” الذي تقدمينه حاليا؟

البرنامج لاقى نجاحا كبيرا وردود فعل ايجابية وله بصمة واضحة في الساحة الاعلامية، من خلال الافكار والموضوعات الجديدة التي نطرحها.

ما الاقرب اليك مسمى فنانة ام اعلامية ولماذا؟

الاثنان معا، سابقا كنت اقول الاعلامية اقرب، ومع مزاولتي لمهنة التمثيل تعلقت بهذا المجال، وهما يكملان بعضهما بالنسبة لي.

ظهورك في كلا المجالين هل يندرج تحت مسمى تنوع ام تشتت؟

باعتقادي يندرج تحت اسم الموهبة التي تكمل بعضها ما دام هناك نقاط قوة وتميز في المجالين.

هل يضايقك اذا قيل ان صابرين بورشيد مشتتة ولا تعرف ماذا تريد؟

لم اسمع ذلك من قبل، وان قيل فأنا على ثقة من كل خطواتي لاني اتريث وادقق في تفاصيل اي عمل اقدم عليه.

هل ظهورك بمجالين مختلفين الهدف منه الحصول على مردود مادي اكثر ام هناك اسباب اخرى؟

المردود المادي حق لكل المجالات، لكن لم يكن هدفي الاول، فقد جاء دخولي مجال الاعلام رغبة وحباً للاعلام وان اصبح مذيعة ذات صلة مميزة تترك بصمة.

اما دخولي للمجال الفني فجاء فرصة غير مخطط لها ابدا وقد بدأت فيه بشكل صحيح واكتشفت نفسي كممثلة لديها امكانات مميزة.

الى ماذا تسعين من خلال تواجدك بالساحة الإعلامية وكذلك الفنية؟

النجاح، التميز، الاختلاف والنجومية.

ما جديدك على صعيد التمثيل؟

حاليا اصور دوري في مسلسل “المواجهة” مع نخبة جميلة من النجوم من أبرزهم حسين المنصور، شجون الهاجري، نور الغندور، زينب غازي، حمد اشكناني، سعود بوشهري وغيرهم، والعمل من انتاج المجموعة الفنية ومن تأليف محمد الكندري واخراج حسين الحليبي وسوف يعرض في رمضان المقبل.

ما الشخصيات و”الكراكترات” التي تفضلين تجسيدها؟

تعجبني الادوار المركبة وهو ما حصلت عليه في مسلسل “اماني العمر” الذي يعرض حاليا على قناة “OSN” المشفرة، فهذه الادوار تبرز الموهبة والامكانات التمثيلية لدى الممثل اكثر من غيرها.

هل وصلت لمرحلة النضج الفني والخبرة الكافية التي تجعلك تحصلين على البطولة المطلقة؟

زمن البطولة المطلقة انتهى وتوقف عند العمالقة سعاد عبدالله وحياة الفهد وهدى حسين، اما الان فهو وقت البطولات الجماعية، لكل فنان خطه الخاص ومساحته الكافية.

قدمت اعمالا تلفزيونية كثيرة فما العمل الذي تعتزين به؟

في المجال الاعلامي افخر ببرنامج “مسابقات صابرين 2010″، واعتبره بصمة واضحة في مشواري الى اليوم، اما بالنسبة للتمثيل فاختار مسلسل، “النور”، وكل المسلسلات التي شاركت بها.

بصراحة هل اسم صابرين بورشيد مطلوب من قبل المنتجين؟

نعم مطلوب، ولدي اكبر المنتجين “اللهم زد وبارك”.

يقال بأنك قليلة التواصل مع المنتجين والكتاب؟

اتواصل معهم، لكن بحدود المعقول، لا تصل الى درجة التكلف والتملق، فانا على ثقة تامة بان الفن علاقات، لكن موهبتك هي الكفيلة باستمراريتك.

هل صحيح انك تخافين من تكوين الصداقات بالوسط الفني؟

نعم لانها غير امنة والصداقات النظيفة قليلة جدا بالوسط الفني.