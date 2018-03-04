استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، كما استقبل سموه وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

من جهة أخرى، استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمبعوث الأميركي الجنرال متقاعد انتوني زيني وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

من جهة أخرى، يتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فيشمل برعايته وحضوره حفل توزيع شهادات الاجازة الجامعية والدراسات العليا على خريجي الجامعة المتفوقين للعام الجامعي 2016/2017 وذلك في العاشرة والنصف من صباح اليوم وذلك على مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر بمنطقة الشويخ.