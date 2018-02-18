صاحب السمو استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين وناصر الصباح والخالد والمبعوث الأممي لليمن

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

من جهة أخرى، استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد وذلك بمناسبة انتهاء ولايته كمبعوث خاص.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.