تلقى برقيات من ولي العهد والغانم والعلي والأحمد والمحمد والمبارك

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد برقيات تهان بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين لعيد التحرير من إخوانه سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اعربوا فيها عن مشاعر الولاء والوفاء للوطن العزيز وخالص الدعاء لسمو امير البلاد بأن يمن الباري عز وجل على سموه بموفور الصحة ودوام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للوطن العزيز وتحقيق المزيد مما ينشده الوطن من نماء ونهضة وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

هذا وقد بادلهم سموه التهاني بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين على نفوس الجميع مقدرا لهم ما اعربوا عنه من صادق الدعاء لسموه وكريم المشاعر نحو الوطن العزيز سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن الغالي ورفعته متمنيا لهم موفور الصحة والعافية، مستذكرا سموه شهداء الكويت الأبرار وما قدموه من تضحيات جليلة للوطن العزيز ضارعا إلى المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء.

كما تلقى لسمو الأمير برقيات تهان من إخوانه قادة الدول العربية والدول الصديقة وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين لعيد التحرير.

هذا وقد بعث سموه ببرقيات شكر جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من طيب المشاعر بهاتين المناسبتين الوطنيتين متمنيا لهم دوام الصحة وموفور العافية وللعلاقات الطيبة بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة المزيد من التطور والنماء.