بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له في العاصمة الفرنسية باريس سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

من جهة أخرى بعث سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس دانيلو ميدينا سانشيز رئيس جمهورية دومينيكان عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.