صاحب السمو يرعى تخريج دفعتين من الطلبة الضباط بكلية علي الصباح غداً

برعاية وحضور سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد تقيم كلية علي الصباح العسكرية حفل تخريج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (21) ودفعة الطلبة الضباط (45) وذلك في العاشرة والنصف من صباح غدٍ.

وفي هذا السياق، حددت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة للمدعوين من أهالي الطلبة الخريجين المواقع المخصصة لوقوف سياراتهم والدخول لموقع الحفل على النحو التالي: القادمون ن من طريق الدائري الرابع باتجاه الجهراء تم تخصيص المواقف المقابلة لجمعية وزارة الدفاع لوقوف المدعوين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: أما للقادمين من طريق الدائري الرابع باتجاه السالمية تم تخصيص المواقف الواقعة في الاتجاه المقابل لمنطقة الرقعي بجانب محطة تعبئة الوقود لجميع المدعوين من أهالي الطلبة الخريجين وستكون هناك علامات ارشادية للمواقف التي تم تخصيصها.

وأوضحت انه نقل أهالي الطلبه من المدعويين سيتم عبر حافلات من مواقف السيارات المخصصة في كلا الجانبين الى موقع الحفل اعتبارا من الساعة السابعة صباحا.

تم توفير حافلات وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في مواقف السيارات التي تم تحديدها، لافتة الى ان الدخول لموقع الحفل لحاملي بطاقات الدعوة من أهالي الطلبة الخريجين من الساعة السابعة ولغاية الساعة التاسعة والنصف صباحا.

ودعت مديرية التوجيه والعلاقات العامة المدعوين الى التعاون مع القائمين على عملية التنظيم بالمواقع المحددة حرصا منها على اتمام عملية دخولهم لموقع الحفل بكل يسر وسهولة.