صاروخ روسي أسقط الطائرة الإسرائيلية

دمشق – سي أن أن: تشير التقييمات الأولية في التحقيقات الجارية لمعرفة أسباب حادث تحطم مقاتلة إسرائيلية من طراز “أف 16” بعد عملية في سورية، إلى احتمال إصابتها بصاروخ أرض – جو روسي الصنع.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هناك احتمال بأن المقاتلة الإسرائيلية أصيبت بصاروخ من طراز “SA-5” أو “SA-17″، وكلاهما من طراز صواريخ أرض- جو روسية الصنع، موضحاً أن هذه التقييمات ليست نهائية وأن التحقيقات لا تزال جارية، حيث يتوقع أن يتحدث المحققون مع الطيارين، لأخذ إفادتهما بشأن ما حصل في المهمة فوق سورية.