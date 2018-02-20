القاهرة – محمود خليل:

تعالج في كتابها الذي صدر مؤخرا «أسرار فتاة جامعية .. ليست للنشر», العلاقة بين الرجل والمرأة, بأسلوب ساخر، حيث ترى أنه الأفضل للكتابة حاليا, بسبب ما تمر به بلادها من مشكلات اجتماعية واقتصادية, أثرت على المجتمع الجزائري بأكمله.

حول الكتاب, تأثير فترة الارهاب في التسعينيات عليها وعلى كتاباتها, كيف تأثرت بعملها في الصحافة, أسلوب معالجتها للمشكلات التي تمر بها بلادها, التقت «السياسة», الأديبة الجزائرية «صباح بن عطا الله», في هذا الحوار.

إلى مدى كان للارهاب تأثيره عليك حيث ولدت في التسعينيات حيث كان في قمته بالجزائر؟

ولدت بالفعل في تلك السنين السوداء بمدينة جامعة, ولاية الوادي, تلك السنين التي عاشت فيها الجزائر أصعب مراحلها بعد الاستقلال, اذ كان الرعب مسيطرا على الجميع, بلديات بأكملها أبيدت, ما زالت تلك المجازر راسخة في عقول وأذهان كل الجزائريين إلى اليوم, أنا منهم.

هل ما زلت تتذكرينها؟

بالتأكيد, كنت حينها في المرحلة الأولي من عمري, لا أذكر منها الا تفاصيل صغيرة, كان العسكر يأتون كل مساء لتفتيش جميع بيوت الحي, الشك والخوف الذي تعيشه الدولة وقتذاك وضع الجميع موضع الشك.

ما شعورك بعد انقضاء تلك الفترة؟

رغم ما نعانيه اليوم من أزمات اقتصادية, وغيرها, الا أننا نحفظ لرئيسنا الجميل، فلولاه ما كنا نتمتع اليوم بالأمن والأمان، لقد تمكنت من الالتحاق بالمدرسة, حصلت على شهادة البكالوريا, من ثم حصلت على ليسانس الاجتماع في جامعة ولاية بسكرة, أواصل دراستي في الماستر.

هل ساهمت تلك الدراسة في اتجاهك للكتابة؟

نعم, كان لها أثر كبير على أسلوبي في الكتابة, أتذكر انني منذ كنت تلميذة في الاعدادي كتبت الكثير من المحاولات والخربشات, كنت أواريها لنفسي, حتى قدر لها يوما أن تخرج إلى النور, تلقت استحسانا غير متوقع ممن حولي بعد قراءتها، ساورني التردد في البدء, رغم يقين داخلي انها ستشارك في ثورة أدبية مجندة بأفكار ورؤي جديدة.

اسرار البنات

لماذا كتبت عن «أسرار البنات»؟

هي ليست بالأسرار التي تعيش في الظلام، بل هي واقع نعيشه بكل شره, لأن الكتابة لا تخرج عن نطاقين, الرجل و المرأة أو ما بينهما, تحكي عن الصراع الأبدي القائم بينهما في ظل العادات والتقاليد «المعاقة العرجاء», التي تعلو بالرجل وتدين المرأة.

لماذا أضفت إلى العنوان «ليست للنشر»؟

أردت لفت القارئ, لأنني لا زلت في بداية المشوار, في السابق كان القارئ هو المتلهف لالتهام الكتب, اليوم نعاني نقصا شديدا في القراءة, اصطياد القارئ إلى ما يكتب أمر لابد منه وترغيبه به أمر حتمي.

هل تدور كل الأسرار داخل أسوار الجامعة؟

لفظة «جامعية» لا تعني مؤسسة الجامعة الطلابية, بل اسم المدينة التي ولدت وأقطن بها «مدينة جامعة».

ما ردود فعل القراء حول الكتاب؟

تراوحت بين اعجاب ونقد, كنت في كلتا الحالتين فرحة، لأن الاعجاب يرفع المعنويات, بينما النقد البناء كما البوصلة, يضمن الاستمرارية لي, دليل أنني على الطريق الصحيح.

واقع وخيال

هل ما تطرق اليه موضوع الكتاب حقيقة أم خيال؟

أغلبها من الواقع , تخاطب الرجل الشرقي مباشرة لمفهومه الخاطئ للرجولة التي رسخت في عقله نتيجة عادات وتقاليد رجعية جائرة من عهد الماضي, كل القصص اليوم مزيج بين واقع وخيال.

لكن الرجل ربته امرأة؟

اللوم للمرأة أيضا, لقد ساهمت في شحن الرجل في بعض المواقف, حيث تقيس على نفسها, لا تراعي ظروف الأخرىات, وضعهن, حالهن, فاذا لم يطلها لهيب ذلك الموقف لا تعيره اهتماما, تحوط موقفها بأنانية عمياء, متجاهلة مشاعر الأخرىات, كما يقول المثل الجزائري, ‹›اخطي راسي واضرب››, فالمرأة المتزوجة لا تعنيها المرأة المطلقة أو العانس.

ما الفئة التي كتبت عنها؟

كل الفتيات باختلاف أعمارهن, ظروفهن, مستوياتهن, ما يدور في الخفاء من اضطهاد الرجل للمرأة, ممارسة حق رجولته الخاطئ عليها, الذي يعتبر في رأيي ضعف من الرجل في صبه لغضبه على هذا الكيان الناعم.

لكن القوانين أنصفت المرأة في الفترة الأخيرة؟

رغم القوانين الموضوعة التي تنصف المرأة حاليا, الا أنها لم تحصل على حقها فعليا وشرعيا, لا زالت مجرد نقاط على ورق, هذه الحقوق لا تعطي بموجب قانوني, بل ترجع لقانون أخلاقي محض, تربوي يعود إلى التنشئة الاجتماعية الصحيحة التي تعود إلى البدايات الأولي للرجل, المربك هنا تلقينه بأنه رجل بكل المقاييس.

هل تغلب القصص العاطفية على أسرار البنات؟

أعطيت للجانب العاطفي نصيب الأسد، لأن ما يحرك المرأة دائما, المشاعر والعاطفة, رغم محاولتها اثبات وجودها, قوتها, احتلالها لأعلى المراكز, تبقي العاطفة هي المحرك الوحيد لهذا الكيان الجميل البريء، انها بركان ناعم.

غواية البنات

هل لعب الانترنت دورا في غواية البنات؟

بالتأكيد لعب دورا كبيرا في خلخلة بعض المبادئ, هز كيان أسر بأكملها بسبب الاستغلال الخاطئ له.

ما نصيحتك لهن؟

لا أستطيع تقديم نصح في هذا الوقت الحالي, لأن المشكلة أقوي من أن تعالج بكتاب ونصيحة, لكن مطلوب الحذر, اشغال الذات بما هو نافع, ممارسة الهوايات, مثل, الرياضة, الكتابة, الرسم, أن نستغله بما يفيدنا, ليطور منا كأشخاص, انه اليوم الأساس لدى الطالب والباحث, وسيلة اتصال بالعالم، لذا لا يمكن الاستغناء عنه, انه شر لابد منه.

كيف كانت تجربتك في النشر، هل وجدت رفضا بسبب محتوي الكتاب؟

محتوي الكتاب لم يلق الرفض لأنه نقد للرجل بأسلوب كاريكاتوري, ساخر, مضحك, بناء, في نفس الوقت لا يجرحه بطريقة مباشرة, لا يقلل من شأنه أيضا.

هل تغيرت العلاقة بين الشاب والفتاة في المجتمع الجزائري؟

بالطبع تغيرت, نقصت الفوارق, زالت الحدود.

هل أثرت مشكلة العنوسة على العلاقة بين الجنسين؟

لا أجد أنها أثرت على العلاقة بينهما، ففي الجزائر اليوم الرجل والمرأة «سيان», لكن طغي الجانب المادي على فكرة الزواج من ناحية الفتاة, تكلف المرأة وعدم قبولها بعض الحلول المؤقتة, مثل, السكن مع الأهل, غلاء المعيشة.

ما الحل؟

ممكن المساهمة ولو بالقليل, مثل, توفير مناصب شغل للطرفين, تخفيض المهور, بناء سكن من طرف الدولة, انعاش الاقتصاد الوطني.

الكتابة للأطفال

ماذا عن الكتابة للأطفال؟

لم أشارك بعد في تجربة كهذه، لكنني أشرفت على مجموعة قصصية للأطفال, هم مؤلفوها, فازوا بمسابقة أدب الطفل الصغير, عن دار الثقافة بولاية الوادي، قمت بجمع القصص, ثمانية قصص لثمانية أسماء صغيرة, أرى لها مستقبلا أدبيا كبيرا، عرضتها على دار النشر للطباعة, تحت رعاية رئيس المجلس الشعبي البلدي, بلدية جامعة السيد عبد الباري بوزنادة, يرجع له الفضل في تشجيع الأعمال الابداعية بالمنطقة.

ما تقييمك للتجربة؟

أكثر من رائعة, كان هدفها الارتقاء بأدب الطفل الجزائري, مد يد العون للمواهب وتشجيعها، المفاجأة كانت بروز الكثير من الأسماء الموهوبة في أدب الطفل, على الأخص الكاتبة بثينة خليل، أعطاها دفعة فاستمرت بالعطاء بعد ذلك.

من صاحب الفكرة؟

من حسن حظي كنت بين الذين طرحوا الفكرة, تحملت عبء المهمة من البداية حتى حفل تقديم القصص تحت عنوان «قصص جماعية», تزامن التوقيع مع اليوم العالمي للطفولة.

ما ردود الأفعال من قبل أطفال الجزائر؟

التجربة تعتبر الأولي من نوعها بالجزائر أن يؤلف صغار وتطبع أعمالهم, كانت رائعة, خلقت جوا من التحفيز بين الأطفال, كان من بين الأهداف تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة, الحمد لله نجحنا في غرس حب القراءة لدى الكثيرين ما جعل الأطفال يترددون بلهفة، على المكتبات العمومية.

كيف ترين أدب الطفل العربي حاليا؟

تحسن كثيرا, باتت كل الجهات تهتم بفئة الصغار وتشجيعهم على القراءة والوصول بهم إلى مرحلة التأليف والابداع، يوجد حاليا مؤلفون صغار يشاركون بقصصهم في المعارض الدولية, في المستقبل سيخلق جيل مؤلف, يحترف الكتابة منذ الصغر، لن يفهم الطفل الا طفل بعمره.

كيف تحل مشكلة النشر للكتاب الشباب؟

لابد أولا من الغربلة لتقديم ما هو الأفضل للنشر, في نفس الوقت, مد يد العون اليهم باجراء مسابقات تحفيزية, نشر أفضل الأعمال بالمجان, لأن المفكرين هم الطبقة الأولي بالمجتمع، الكثير من الأعمال الأدبية وصنوف الكتابات الأخرى ساهمت في حل بعض المشكلات, تقديم مساعدات مادية لمساعداتهم على النشر.

ماذا أضافت الصحافة لأسلوبك؟

الصحافة ليست مجرد أخبارا نتناقلها, بل أصحبت أوسع بكثير في طرحها للمواضيع بشكل تحليلي للأوضاع والأحداث الطاغية على الساحة, خاصة اننا نحن نعيش زمن الحروب بكل أنواعها وأشكالها المألوفة وغير المألوفة, لأن أكثر المواضيع المطروحة السياسية الاجتماعية, يظهر جلي في نصي, السخرية من سياساتنا وأحوالنا الاجتماعية المتردية, لذلك يتميز نصي بشيء من السخرية, الاستهزاء, بعض من الغضب.

هل ستعتمدين السخرية في كتاباتك؟

للأسف لم يبق لنا كشعوب مهزومة, سوى السخرية من أوضاعنا, اعتمدت هذا الأسلوب, اعتقد انه الأقرب إلى قلب القارئ.

هل سيختفي الكتاب الورقي لصالح الكتاب الالكتروني؟

أراها حقيقة جلية بذاتها, سيأتي وقت ويصبح الكتاب الورقي مجرد ديكور وزينة في المكتبة المنزلية، المكاتب, المعارض, لأن الأنترنت قتل كل شيء, وليس الكتاب فقط, حتى علاقتنا الاجتماعية, صرنا نعيش حياتنا اليومية داخل البيت الأزرق أو ما يعرف الفيسبوك وغيره من تطبيقات, من منا ينكر ادمانه لهذا العالم, أصبحنا ننام ونصحو على الهاتف المحمول, اذ أصبح عائلتنا الالكترونية المنافسة للعائلة البيولوجية.

هل يمكن الاستغناء عنه؟

أعتقد انه من الصعب أن نستغني عنه, كما لا ننكر فضله في توفير ما نريد, بأسرع وقت, بأسهل طريقة, بتكلفة بسيطة, ما جنبنا عناء السفر والتنقل للحصول على الكتاب والمعلومة.

الأدب والسياسة

لماذا يرى بعض الشباب أن فترة الاحتلال الفرنسي أفضل من فترة الاستقلال؟

لسببين اثنين, أولا لأنه لم يتلظ بجمرة الاستعمار, من قمع, تعذيب, عبودية, اذلال، ثانيا, بسبب خيبة الأمل الكبيرة في ظل الركود السياسي, الاقتصادي, الاجتماعي، فلا خير في المستعمر, نحن أكثر دولة تأذت بفعل الاحتلال الفرنسي, نقاسي مخلفاته، أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان, حفظ الله الجزائر من كل شر يتربص بها.

هل يتأثر الأدب بالسياسة ولماذا؟

بطبيعة الحال, الأدب يعالج بدوره المشكلات الاجتماعية الناتجة عن الركود الاقتصادي, مردها قرارات سياسية غير صائبة، انه يدور بحلقة دائرية كل مكمل للآخر, كل مؤثر بالآخر.

لماذا يكره السياسيون المثقفين؟

لأنهم من استطاعوا الكشف عن اعوجاجهم, تقويم قرارتهم, من منا يحب أن تبرز له عيوبه, أن تسلط الأضواء على أخطائه المتعمدة.

ما جديدك؟

قد أبادر إلى مشروع كتابة السيناريو, رغم صعوبته, الا أنه امتحان يستحق الخوض, تحدي يستحق العناء, أحاول فيه معالجة بعض القضايا بشكل درامي لما لها تأثير على العقول, ترسيخ الفكرة, كذلك مشروع القصة التي تدور تفاصيلها حول الانطباع الذي تتركه سيرة الحب الأول من ايجابيات أو سلبيات.

هل ستكتبين الرواية؟

الفكرة موجودة, حتى النص قيد الانجاز, ان وجدت دار نشر ترحب بعملي سأنشره.