صحوة إشبيلية تهدد طموحات اتلتيكو

يشتبك اتلتيكو مدريد الثاني مع مضيفه اشبيلية الخامس اليوم، بعد انتهاء موقعة الاخير مع ضيفه مانشستر يونايتد الانكليزي (صفر-صفر) في دوري الابطال، وذلك ضمن الجولة الـ 25 بالدوري الاسباني لكرة القدم.

وفاز اتلتيكو ست مرات في آخر سبع مباريات، فيما نهض اشبيلية من كبوة تراجعه الى المركز الخامس بفوزين.

وإذا تمكن أتلتيكو مدريد من الفوز في مبارياته المقبلة ثم امام برشلونة، سيحظى بفرصة للمنافسة على اللقب الذي ظهر أنه حسم في ديسمبر الماضي.

ويستقبل فالنسيا الرابع ريال سوسييداد الثاني عشر في مباراة قوية.

في شأن مختلف، رفض رئيس نادي لوكوموتيف موسكو، لليا جويركوس، فكرة حدوث اشتباكات بين جماهير فريقه، وفريق أتلتيكو مدريد، عندما يتواجهان في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي في مارس المقبل.

وصرح لوكالة (تي إيه إس إس) أن: «ما حدث في اللقاء الاخير هو شيء فظيع، ولكني على يقين بأن جماهيرنا ليست كمن قاموا بتلك الأمور «.

وأكد رئيس النادي أن الأتليتي هو منافس «قوي وذو اسم كبير»، ومدينة مدريد «مدينة جميلة»، وأنه يتوقع «خروجا جيدا وآمنا لجماهير فريقه».

وقال جويركوس، الذي أقر بأن فرص فريقه في تخطي تلك الجولة من البطولة «ليست كبيرة»: «يجب أن تلعب جيدا أمام مثل هذه الفريق».

وتوفي شرطي إثر أزمة قلبية خلال اشتباكات بين مشجعي أتلتيك بيلباو وسبارتاك موسكو قبل مواجهة الفريقين في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي.