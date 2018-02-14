سعود السمكة

سعود السمكة

اهتمام الإخوان المسلمين بوقف استمرار حبس من ارتكبوا جريمة اقتحام المجلس شيء غير طبيعي، فكتابهم يسطرون مقالات الرجاء والتهديد والوعيد إذا لم يصدر العفو عنهم.ونوابهم يتسابقون على مكتب الأمانة العامة لمجلس الأمة لتقديم اقتراحات بقوانين للعفو عنهم . بالأمس مبارك دويلة في محاولة تشيويه مرفق القضاء يقول عنه:”أحيانا يحكم بالقانون وأحيانا يحكم بالمزاج” ويقول في مكان آخر من نفس المقال في اشارة لتهديد الدولة بالعودة إلى الشارع وتحريك الغوغاء: من يظن منكم بأن المسألة سوف تنتهي تداعياتها عند صيرورة صدور الحكم نهائياً فأنتم مخطئون، بل إن المشكلة سوف تبدأ من لحظة ادانتهم بالتمييز، حيث سيتم اسقاط مفهوم دولة القانون من قاموس الكويتيين، وسوف تسقط الهيبة عن الكثير من الاشياء!.. واليوم يأتي نائبهم بالبرلمان محمد الدلال فيقدم اقتراحاً يخجل منه حاجب القضاء، وليس القضاء، وهو الاقتراح بقانون الذي تقدم به يطالب من خلاله بعفو شامل عن المدانين، متجاوزاً بذلك، وهو المحامي ، حدود الحد الأدنى من وقار مهنة المحاماة وقافزا على كل حواجز المنطق، ورغم أنه يعرف جيداً ان من شروط التشريع الأولى أن يكون مقبولاً دستورياً وقانونياً بحيث أن تكون نصوصه قواعد عامة وملتزمة برزان، التجرء، وتعالج ظواهر وليس حالات،وفي غير هذه الحالات يكون هذا التشريع هدفاً سهلاً للطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، وقبلهم النائب عادل الدمخي حيث تقدم باقتراح مشابه أو نفس النسخة لاقتراح الدلال!

هناك البعض من حسني النية يفسرون هذا الاهتمام من قبل الاخوان المسلمين لإخراج من أدينوا بأحكام بالحبس بعفو عام عنهم، استثناء عن بقية المحبوسين بجرائم اخرى وهو تعبير عن صحوة ضمير على اعتبار ان وجود الشباب بالحبس هو نتيجة لتحريض الاخوان المسلمين في نوفمبر 2011 لهؤلاء الشباب ودفعهم لارتكاب حالات الفوضى، وحين هبت رياح الهيبة من قبل الدولة تخلوا عنهم وتركوهم يواجهون مصيرهم لوحدهم، بل تخلوا حتى عن المقاطعة التي تعهدوا حينها امام الشباب في ذروة حراكهم سوف نقاطع الصوت الواحد حتى لو أعادوه عشرين مرة لأنه لا يخدم سوى المشروع الايراني، ثم بعد ذلك لحسوا كلامهم وجاءوا ليشاركوا صاغرين تاركين الشباب يواجهون مصيرهم، وهم يتمتعون بمقاعد البرلمان!

لكن البعض الآخر العارف ببواطن الامور عن طبيعة تنظيم الاخوان المسلمين الانتهازية يدرك تماما ان هذا الاهتمام لزوم التظاهر بالتضامن مع الشباب، وتعبيرا عن الوقوف معهم من جانب لمصالح انتخابية، ومن جانب آخر ان هذا الاهتمام مقدمة لتحريض بقية الشباب خارج الحبس، المتعاطفين والمتضامنين مع من هم داخل الحبس لإشعالهم وقودا لحراك الفوضى الذي سوف يبدأونه، كما قال مبارك دويلة في مقالته في «القبس» عدد 11 فبراير 2018، من يظن بأن المسألة سوف تنتهي تداعياتها عند صدور الحكم نهائيا فهو مخطئ بل ان المشكلة سوف تبدأ من لحظة ادانتهم بالتمييز»

لذلك فإن مشروع الطموح لإسقاط الحكم الذي فشل بفضل الله ثم بحكمة صاحب السمو ووعي الشعب الذي تضافرت جهوده ضدهم مازال قائما رغم تلاشي فرص عودة زخمه وغياب مسبباته وحتى عناوينه التي كانت قائمة على الكذب والتدليس فظروف 2011 وتداعياتها المشينة على بلدان وشعوب من نجح في اشعال فتيلها الاخوان المسلمين أحرقت الشجر والحجر، ودمرت البيئة وقتلت وشردت الإنسان، وبالتالي أصبحت درسا لكل الشعوب التي تنشد الامن والأمان إلا أن الإخوان يظلون بطبعهم يتربصون ويتحينون الفرص لإشعال الفوضى كمقدمة للوصول للحكم.