كتب – محمد إبراهيم:

ترتفع وتيرة الإثارة والندية في دوري «فيفا» الممتاز مع انطلاق منافسات الجولة العاشرة التي تستهل بمواجهتين مهمتين حيث يلعب السالمية مع القادسية في حين يحل النصر ضيفا على التضامن، وتستكمل المرحلة غدا بمباراتين من العيار الثقيل فيشد أبناء القصر الأحمر الرحال إلى كيفان لمواجهة العميد في حين يستضيف كاظمة العربي.

مع دخول المنافسة المحطة العاشرة يبقى تحقيق الأهم واقتناص النقاط الثلاث الهدف الابرز لكافة الفرق على اختلاف الطموحات والتطلعات فما بين العميد المتصدر والباحث عن توسيع الفارق أو الحفاظ على فارق النقاط العشر بالصدارة وبين ملاحقيه السالمية، القادسية والجهراء الطامحين لتعثره وتقليص الفارق وصولا إلى النصر والعربي إلى جانب كاظمة والتضامن الباحثين عن الابتعاد عن دائرة الهبوط، لذا يرفع الجميع شعار لا مجال للخطأ من اجل تحقيق المراد.

تخطف القمة التي تجمع السالمية الوصيف بـ 15 نقطة مع القاسية الرابع بـ 13 نقطة الأنظار الليلة خاصة في ظل ما شهدته مواجهات الفريقين الأخيرة من ندية وإثارة بينهما، مواجهة الرهيب والملكي ذهابا انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما كلاهما يبحث اليوم عن الفوز الذي يكفل لصاحبه الوصافة.

السالمية حقق فوزا معنويا ورد الدين بالجولة الماضية للتضامن بثلاثة أهداف مقابل هدفين ورغم عدم بلوغ السالمية مستواه المعهود إلا انه يقاتل دائما في المواجهات الصعبة، السماوي الذي يفتقد لجهود فراس الخطيب للاصابة وروجيه للايقاف يتسلح بكتيبة من اللاعبين يبرز منهم فهد الرشيدي صاحب الهاتريك باللقاء الماضي مع اخيه حامد الرشيدي وعدي الصيفي .

على الجانب الاخر القادسية القادم من فوز كاسح على حساب كاظمة يطمح لمواصلة الضرب بقوة رغم الغيابات المؤثرة في ظل افتقاد صالح الشيخ، عبد العزيز المشعان، سومايلا وفيصل سعيد في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول لحاق مساعد ندا بالمباراة، ويتسلح الاصفر بخبرات بدر المطوع مع سيف الحشان بوسط الملعب إلى جانب تحركات المجتهد أحمد الرياحي وديابي مع محمد الفهد، وبوجود الحارس المتألق خالد الرشيدي في اول ظهور أمام ناديه السابق

لقاء التضامن متذيل الترتيب بـ 3 نقاط في مواجهة النصر السادس بـ 10 نقاط لايقل أهمية بالنسبة للفريقين اللذان يعيشان حاله من التطور والارتفاع بالمستوى الفني، العنيد الذي خسر ذهابا برباعية نظيفة من العنابي يأمل الخروج من النفق المظلم وتحقيق نتيجة ايجابية ورد الدين للنصر معولا على قدرات فرحان سعد، يوسف العنيزان وحمد امان إلى جانب محترفيه الكاميروني ايغور جومان إلى جانب الغاني كوفي باكون في الوقت الذي يغيب فيه العاجي بول اماند للايقاف، بالمقابل يبحث العنابي عن العودة لسكة الانتصارات بعد خسارته من العميد بالجولة الماضية من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر حيث يعتمد الوطني ظاهر العداوني على توليفه من العناصر الشابه يتقدمهم مشعل فواز وطلال العجمي مع زبن العنزي على جانب المحترفين ابوكو وروبن مع العائد من الاصابة توريس وسيد ضياء بعد انقضاء عقوبة ايقافه.