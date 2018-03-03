صرخة أطفال الغوطة الشرقية من وسط الركام “أنا عايش”

دمشق – الأناضول:

من وسط ركام الغوطة الشرقية، التي تتعرض للقصف لليوم الثاني عشر، يخرج صوت أطفالها المحاصرين منذ خمس سنوات، من قبل قوات النظام السوري، حيث أطلق ناشطون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بوسم (هاشتاغ) “أنا عايش” (أنا ما زلت أعيش)، لإيصال صوتهم إلى العالم.

ومع الوسم، نشر الناشطون صورا لهم وللأطفال، يرفعون فيها أيديهم اليمنى للأعلى، في إشارة إلى أنهم ما يزالون أحياءً بعد القصف الذي تتعرض غوطة دمشق له.

وعلى الرغم من كل الدمار الذي طال شوارعها وأنحائها، فإن البحث عن الحياة والأمل مازال موجودا، فمشاهد الحركة والمشي على الأقدام والدراجات للناس في الغوطة الشرقية، تقول للعالم بصوت مكلوم “أنا عايش”.

ولقيت الحملة تفاعلاً واسعاَ على مواقع التواصل الاجتماعي في داخل الغوطة وخارجها، حيث يكتب الناشطون تحت صورهم التي نشروها “إذا أردت أن تقف معنا صور نفسك كما أنا صورت نفسي، وانشر صورتك واكتب انا أقف معكم”، مطالبين من ينوي الانضمام إلى حملتهم، بدعوة العالم للوقوف مع الغوطة الشرقية وأطفالها.

وأكد عدد من الأطفال أن اشتراكهم في حملة “أنا عايش” تأتي على الرغم من كل الظروف القاسية التي يعيشونها.

وقال الطفل يمان “الحمد لله أنا عايش”، ورفع يده اليمنى تضامنا مع الحملة، مضيفاً “رغم القصف والدمار أنا عايش”، متهما النظام السوري، بـ”الكذب، زعموا أن هناك هدنة، أي هدنة هذه؟، قصفونا في فترة من المفترض أن تكون خلالها الهدنة سارية.، لقد قتلونا، قتلنا الجوع، فنحن نستيقط على هم وننام على آخر، والقصف مستمر طول الوقت”.

أما الطفل بسام فقال “مازلنا عايشين القصف مستمر، تعبنا. نحن نعيش في قلة وجوع”، فيما عبر الطفل أحمد عن تضامنه مع الحملة “نحن عايشين بخير، لكن في خوف مستمر بسبب القصف. انظر إلى الدمار هنا إنه كبير جدا”.

في حين قال الطفل سالم “لسه (مازلنا) عايشين بالغوطة، والحمد لله صامدين، نحن خائفون من القصف، ونعيش حياتنا في الأقبية، ونعاني الجوع”، فيما قال الطفل عبد القيوم مبتسما “قصفتني الطائرة وأنا أعمل على بسطة (عربة) للبيع، لكن الحمد لله لساتني عايش”.