القاهرة – إسلام مصطفى:

تفاعل معها الجمهور بشكل كبير عندما جسدت شخصية “كريمة” في مسلسل “سابع جار” الذي أعادها للساحة الفنية ووسع دائرة جمهورها على حد وصفها، كما كان الأكثر إثارة للجدل في مصر، ورغم أنها استطاعت أن تُثير تعاطف الجمهور معها لدرجة البكاء من أجلها، إلا أن هناك من اتهمها بإفساد المجتمع.

عن المسلسل ودورها فيه وأسباب الهجوم عليه، والرسالة التي أرادت توصيلها للجمهور وجديدها التقت “السياسة” الفنانة صفاء جلال.

كيف اكتشفتِ موهبتك التمثيلية؟

جاء الأمر بالصدفة في التسعينيات، عندما ذهبت مع إحدى صديقاتي لعمل “كاستنغ” إعلانات، والتقيت حينها بمُخرج الإعلانات جورج دوس، أبلغني أن ملامح وجهي مصرية، بدأت أقدم الإعلانات، ثم أخبرني أن المُخرج جلال الشرقاوي يُحضر لمسرحية “دستور يا أسيادنا”، ويبحث عن وجوه جديدة، فكانت البداية.

من شجعك على الاستمرار؟

المُخرج جلال الشرقاوي، ساعدني كثيرًا وأعطاني اسمه، ليصبح اسمي صفاء جلال، بدلًا من صفاء علي، وقدمت أعمالًا كثيرة بدأتها بالمسرح.

هل استفدت من تجربة الإعلانات؟

نعم، كانت مُمتعة، عائدها المادي كان كبيرا، أنفقته على شراء ملابس للتمثيل.

ما سبب ندرة أعمالك السينمائية؟

لا حظ لي مع السينما، لم يُعرض علي الدور الذي يُظهر موهبتي التمثيلية، حظي موفق دائمًا مع المسرح والدراما التلفزيونية، أقدم خلالهما أدوارًا مميزة، تترك بصمة لدى الجمهور.

أيهما تفضلين المسرح أم السينما أم الدراما التلفزيونية؟

كلً منهما له تأثير وطعم يختلف عن الآخر، بالنسبة لي المسرح ممتع جدًا لكنه متعب، أما الدراما فيجب أن تتكاتف كل عناصر العمل لإنجاحه.

هل تنوين خوض تجربة مسرحية قريبا؟

شاركت العام الماضي في مسرح جماهيري، حاليًا لا يوجد قطاع خاص يُنتج مسرحا، لكن الدولة تهتم بذلك، شاركت العام الماضي بمسرحية “الأم شجاعة”، وقدمت في المسرح الكوميدي “الهرم ده بتاعي”، ولاقت نجاحًا كبيرًا حيث جمعت بين الاستعراض والكوميديا.

متى تلعبين دور بطولة؟

البطولة رزق من عند الله، وحتى الآن لم يأت نصيبي، لكنني أقدم أدوارًا مميزة ومحترمة يحبها الجمهور.

ما أحب أعمالك إلى قلبك؟

شخصية “كريمة” في مسلسل “سابع جار”؛ لأنها إنسانة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، هي البنت الطيبة التي اضطرتها الظروف للعمل فتاة ليل، دور رائع جدًا ورد فعله لدى الجمهور أروع، تعاطفوا معها إلى حد البكاء، وهذا الشيء اسعدني.

كيف جهزّت للشخصية؟

عشت فيها لفترة منذ قرأت السيناريو، وتعاطفت معها لدرجة البكاء، ركزت مع كل تفاصيل الشخصية، ركزت على أمثالها في الواقع، ملابسهن، الماكياج الخاص بهن وكلامهن، ثم اشتريت كل الملابس الملائمة للشخصية.

ما الشخصية التي أعجبتك في المسلسل؟

“لميا”، أحببتها لأنها أم تُشبه أُمهاتنا، تُشبه علاقتنا مع أولادنا في البيت.

ما أفضل وأسوأ رد جاءك على شخصية “كريمة”؟

كلها كانت إيجابية، من بينها “نحب كريمة جدًا، صعبت علينا، أضحكتنا وأبكتنا”.

ماذا أضاف لك المسلسل؟

أعادني إلى الساحة الفنية مرة أخرى ووسع دائرة جمهوري.

هل يصعب عليك اختياراتك المقبلة؟

لا، لأن كل دور له طبيعة خاصة ونظام معين لأدائه، حتى وإن قدمت مشهدا واحدا في عمل، أحاول تقديم أفضل ما عندي.

هل توقعت وفريق العمل نجاحه؟

كنا نتخيل أنه مجرد مسلسل لطيف، يُعرض خارج مواسم العرض المعروفة، سيكون عليه تعليقات وتفاعل بسيط، الضجة الكبيرة التي حدثت وردود الفعل السلبية والإيجابية لم نتوقعها وسعدنا بها؛ كانت جميلة جدًا، الجمهور أحب الشخصيات، الفكرة، والعلاقات بين الجيران، الجميع يبدي سعادته بي في الشارع، تعبيرًا عن التفاعل بالمسلسل.

هل كان تعطش الجمهور للدراما الاجتماعية أحد أسباب نجاحه؟

نعم، الجمهور فرح كثيرًا، لكنه صُدم، لسان حاله يقول نريد متابعتكم لكن لا تخبرونا بواقعنا السيئ، تمنوا أن تكون كل شخصيات المسلسل مثالية وبدون أخطاء.

هل التعامل مع أكثر من مخرج يُشتت المُمثل؟

اعتدت على العمل مع أكثر من مخرج، منذ “لحظات حرجة” التي شارك فيه أكثر من مخرج، لكن مطلوب من الممثل أن يفهم تكنيك كل مخرج؛ ليسهل التعامل معه.

كيف كان العمل مع ثلاث مخرجات سيدات؟

رائع، كنا سُعداء، الضحك كان يسيطر على كواليس العمل، الثلاث دمهن خفيف، وروحهن جميلة وكن دائمي المزاح مع طاقم العمل والنقاش كان السمة المميزة للتعامل بيننا.

هل استطاع المسلسل التركيز على قضايا المجتمع؟

بالطبع، كشف حقيقية المجتمع، فكل الشخصيات المطروحة موجودة في الواقع، النقد الذي وجه للمُسلسل، أنه يدس السُم في العسل، يحرض البنات على الفساد وتدخين السجائر وإقامة علاقات محرمة، وهذا ليس صحيح بالمرة.

وما ردك على اتهامك بإفساد المجتمع؟

نحن لا نعيش في مجتمع مثالي لنطالب أن تكون كل الأعمال الدرامية مثالية، نحن لم نَعُد مثاليين، أردنا توصيل أنه وراء كل باب مُغلق لعائلة مثالية، مشاكل وقصص كارثية، التلفزيون ليس دوره التوجيه ولا التعليم هذا دور المدرسة والأسرة، نحن قدمنا بعض النماذج وكان على الأسر مناقشة وتوجيه أولادها بدلًا من الهجوم علينا.

هل الجمهور مصاب بعقدة الخواجة؟

صحيح، لان اقباله على متابعة الأعمال التركية، دليل على ازدواجية المعايير، وعند كشف حقيقة مجتمعنا يثور، يصف العمل بالسيئ، وجدنا هجوماً على شخصية “مي” لأنها تصاحب رجلا متزوجا ووصفوا الأمر بالانحلال، في حين اذا كانت “خواجاية”، اعتبروها حرية شخصية.

ما تفسيرك لسؤال الجمهور على العمل بعد انتهاء عرضه؟

أكبر دليل على خوفهم من مواجهة الواقع، من أن تكون بناتهن يتصرفن بهذه الطريقة، لاعتقادهم – خطًأ أن الشخصيات من نسج الخيال، لدرجة أن واحدة من المتابعين شتمتني عبر حسابي بموقع “فيسبوك”، وأصَّرت على أن هذه الشخصيات ليست واقعية، وعند مناقشتها اتهمتني بأن هذه الشخصيات موجودة بحياتي ومحيطي أنا، الحقيقة تفاجأت بأن من يهاجموننا متابعون جيدون للمُسلسل.

كيف انضمت ابنتك لفريق العمل؟

لا علاقة لي بدخولها مجال التمثيل، كانت بصحبتي في أحد أيام التصوير، عرضت عليها المُخرجة آيتن أمين أن تمثل، طلبت منها عمل “أوديشن”.

ما جديدك؟

مسرحية “المعجنة”، ستُعرض قريبا على المسرح القومي.