صلاح: لعبي بالقرب من المرمى سبب كثرة أهدافي

ليفربول-أ ش أ:

أكد نجم منتخب مصر ونادي ليفربول اللاعب محمد صلاح أن سبب كثرة أهدافه منذ انتقاله للنادي الإنكليزي بداية الموسم يعود إلى لعبه في مناطق قريبة من مرمى الخصوم، مرجعا الفضل في ذلك للمدير الفني الألماني يورغن كلوب. وقال صلاح – في حديث خاص مع صحيفة (ديلي ميل) امس: «ألعب في أماكن قريبة جدا من مرمى الخصم مع كلوب، ربما أكثر من أي ناد لعبت له من قبل، هذا شيء أعمل على تطويره أيضا في التدريبات». وعن إضاعته الفرص في بعض الأحيان أضاف « لا يمكن أن تسجل 10 أهداف من 10 فرص هذا مستحيل، أعرف أنني أهدرت العديد من الكرات هذا الموسم ولكني أحاول دائما التحسن». وتابع» أحرص دائما على معرفة نقاط ضعفي من أجل معالجتها وأحاول دائما التسجيل بطرق مختلفة، كما أن الجهاز الفني يساعدني كثيرا على تحقيق ذلك وأنا أيضا أعمل بجد وتحد عقب الحصص التدريبية للفريق». يذكر أن محمد صلاح سجل حتى الآن في هذا الموسم 30 هدفا في 36 مباراة بجميع المسابقات مع نادي ليفربول والذي انضم له الصيف الماضي قادما من روما الإيطالي.