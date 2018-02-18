“صناعات الغانم” احتفلت بالأعياد الوطنية في مقرها الرئيسي ببرج الحمراء

احتفلت شركة صناعات الغانم، مؤخراً، بالعيد الوطني وعيد التحرير لدولة الكويت مع موظفي الشركة، في المقر الرئيسي للشركة الكائن في برج الحمراء.

حضر الاحتفالية الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم، عمر قتيبة الغانم، وأفراد الإدارة العليا لدى الشركة. وتضمن الاحتفال مشاركة المطرب عماد الخليفة، الذي قام بأداء عدد من الأغاني الوطنية أمام الحضور، وتم تقديم أطعمة ومشروبات تزينت بطابع الاحتفالات الوطنية من قبل كوستا كوفي، أحد الشركات التابعة لـ صناعات الغانم، إضافة لجناح خاص لالتقاط الصور التذكارية الخاصة بتلك المناسبة.

قال عمر قتيبة الغانم: «هذه المناسبة تمنحنا فرصة للاحتفال بتراث الكويت العريق وتاريخها المشرف, مما يدفعنا الى السؤال ما هو مصدر عظمة هذا الوطن؟ ويأتي الجواب بسيطا ألا وهو مثابرة أبناء الوطن الشرفاء الطيبين. ويجدر الذكر في هذا المجال أن اغتنم الفرصة واذكر بامتنان أبناء الشركة والعاملين فيها على اجتهادهم وعملهم الدؤوب البارز الذي ساهم في نجاح هذه الشركة وازدهارها, فقد ساهم كل فرد من ابناؤنا العاملين بأن تكون سنة 2017 سنة عامرة بالانجاز والتميز حيث تم عقد شراكات جديدة وتقدم ملموس وبارز في صناعات الغانم.»

وأضاف عمر: «أننا نحتفل اليوم بكل زميل وزميلة من كل فريق عمل لدى قطاعات الشركة المختلفة لأنهم جميعا قد ساهموا بأدوارهم المختلفة في نجاح الشركة وتطويرها.»

وفي إطار الاحتفالات الوطنية، قامت شركة صناعات الغانم بتزيين مكاتبها بعلم الكويت الممتد على ارتفاع ثلاث طوابق والذي تم تعليقه في البهو الرئيسي للمكاتب، كما قامت الشركة بتوزيع الهدايا ذات الطابع الوطني على موظفيها بهذه المناسبة.