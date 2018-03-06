صناعات الغانم تستضيف طلاب مدرسة البيان ثنائية اللغة في مقرها ببرج الحمراء

استضافت شركة صناعات الغانم، طلبة مدرسة البيان ثنائية اللغة في يومي 27 و28 فبراير 2018، وذلك في المكتب الرئيسي للشركة الكائن في برج الحمراء. تأتي الزيارة كمقدمة لمنهاج إدارة الأعمال الواجب على الطلبة اجتيازه ضمن دراستهم. وخلال الزيارة قام الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم، السيد عمر قتيبة الغانم، باستقبال الطلبة ملقياً كلمة للترحيب بهم.

وخلال الزيارة تعرف الطلبة على شركة صناعات الغانم وتاريخها الحافل وقطاعاتها ومشاريعها، وكذلك برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي تتبناه. وأعقب ذلك عرض تفصيلي للأنظمة والأعمال الداخلية ولمحة عن بعض الأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها ويؤديها موظفي مختلف الإدارات والشركات.

وتضمن برنامج الزيارة جولة تفصيلية في مكتب الشركة الرئيسي، للاطلاع على تصميمه الفريد من الطابق الـ 70 إلى الـ 73. ويتميز مقر شركة صناعات الغانم بالمساحات المفتوحة التي تحث من خلال تصميمها على التعاون وتشجيع روح الفريق الواحد وتعزيز الشفافية والابتكار.

مرحباً بالطلبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم، عمر قتيبة الغانم: «يسرنا استضافة طلبة واحدة من أهم المؤسسات الأكاديمية في الكويت. أنتم تشكلون الجيل القادم من رواد أعمال المستقبل وقادة الغد، لذا فالمستقبل بأكمله بين يديكم، إلاَ أن التحديات التي تواجهكم أصعب من أي وقت مضى».

وأضاف قائلاً: «شهدت الأعوام الـ 10 السابقة تحديات أكبر من تلك التي تم مواجهتها خلال 100 عام مضى، ومن المتوقع أن تتضاعف تلك التحديات خلال الأعوام الـ 10 القادمة. إننا نحيا في عالم سريع التغير وعليكم الاستعداد له ومواجهته. كرجل أعمال، فإنني أطلع على العديد من الأفكار الرائعة لمشاريع مميزة، من قبل شباب واعد، إلاَ أن الأفكار الملهمة وحدها ليست كافية، فالإلهام وحده قد يحقق 1% من النجاح أما الـ 99% المتبقية فتحتاج إلى جهد وإصرار. مستقبل وطننا الحبيب بين يديكم وبطاقاتكم يمكننا أن نكفل مستقبل أكثر رخاءً وإشراقاً».