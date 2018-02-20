كتب – عبدالله عثمان:

قالت مصادر نفطية لـ”السياسة” ان شركة صناعة الكيماويات البترولية ابغلت العاملين رسميا بموعد ايقاف وإغلاق مصانع الأسمدة (مصنع الامونيا ومصنع اليوريا) نهائيا في 31 مارس المقبل استعدادا لعرض تلك المصانع للبيع في مزايدات علنية عقب اتمام عمليات الصيانة وتوقف الانتاج.

واضافت المصادر ان الشركة ابلغت بموعد ايقاف الانتاج والتوقف عن العمل ليكون نهاية مارس وتستمر عمليات صيانة لمدة 3 اشهر ليكون الاغلاق النهائي في يونيو 2018.

ولفتت الى ان قرار الشركة النهائي بحق العاملين في المصنعين لم يتحدد بعد الا ان المصادر اكدت على ان العاملين ممن تبقى في خدمتهم عامين واقل سوف يكون التقاعد خيارا وحيدا، موضحة ان العاملين في الشركة ممن تزيد فترة خدمتهم عن تلك المدة سيستمرون في العمل في مصنع البروبلين التابع للشركة والتي تعمل على تشغيلة ( شركة ايكويت لصناعة البتروكيماويات).

واشارت المصادر الى ان شركة صناعة الكيماويات البترولية بدأت فعليا في تدريب العاملين لديها لفترة 3 اشهر متواصلة للعمل في مصنع البروبلين، لافتة الى ان الشركة اتخذت قرارا ببناء مشروع الاولفينات الرابع على نفس موقع مصنعي الاسمدة عقب نقلهما بعد عملية البيع.

ونوهت الى ان شركة صناعة الكيماويات البترولية اعدت خطة متكاملة للخروج من نشاط صناعة الاسمدة ابرزها التركيز على حقوق العاملين في الشركة وإشراك العاملين في انشطة مشابهة مثل مصنع البروبلين، واكدت ان المشاريع المستقبلية لصناعة البتروكيماويات في الكويت تستوعب أعدادا تفوق الأعداد الحالية بهذا النشاط.

وكانت شركة صناعة الكيماويات البترولية اتخذت قرارا بنهاية 2015 بإغلاق مصانع الأسمدة نهائيا نظرا لعدم تحقيق المشروع للجدوى الاقتصادية المطلوبة.