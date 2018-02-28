أعلنت شركة “أكور للفنادق” عن توقيع اتفاقات مع مجموعة من المستثمرين من بينهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لبيع حصة قدرها 55% من وحدة الأعمال العقارية التابعة لها “أكور إنفست”.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الاتفاق يتضمن بيع الحصة بقيمة 4.4 مليار يورو (ما يعادل 5.4 مليار دولار)، متوقعة توقيع الاتفاق النهائي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وبالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي وقعت “أكور للفنادق” الاتفاقية مع كل من صندوق جي.آي.ٍسي التابع لحكومة سنغافورة، وشركة “أموندي” الفرنسية لإدارة الأصول وشركة “كولوني نورث ستار” الأمريكية لإدارة العقارات و”كريدي أجريكول للتأمينات”، إضافة الى مستثمرين آخرين.

وأشارت “أكور للفنادق” الى أن “أكور انفست” تعمل في مجال العقارات الفندقية في 27 بلدا حول العالم، بمحفظة فندقية تضم 891 فندقا أغلبها تتواجد في أوروبا، مبينة أن عدد موظفيها يقارب الـ30 ألف موظف.

ووفقا للبيانات المتاحة في “أرقام”، ذكرت وكالة “بلومبيرغ” مؤخرا، أن “صندوق الاستثمارات العامة” يجري محادثات لشراء حصة في وحدة أعمال عقارية تابعة لشركة “أكور للفنادق” تصل نسبتها إلى 15%.