نظم مجمع الفلاح الطبي التخصصي الخيري، التابع لجمعية الفلاح الخيرية في قطاع غزة أمس، يوما طبيا مجانيا تم فيه توزيع الأدوية المجانية وحليب للأطفال للرضع بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت تزامنا مع الاحتفالات الوطنية الكويتية بمناسبة بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني الكويتي والذكرى السابعة والعشرين للتحرير وذلك ابتهاجا وعرفانا بوقوفها إلى جانب قطاع غزة خلال الظروف التي يمر بها جراء الحصار.

وقال الدكتور رمضان طنبورة رئيس جمعية الفلاح الخيرية في فلسطين «انه استفاد من اليوم الطبي أكثر من 1000 مريض حيث تم عمل فحوصات طبية وتقديم العلاج المجاني لهم وتوزيع حليب للأطفال الرضع».

وأشار د. طنبورة الى أن أطباء مجمع الفلاح الطبي قدموا خدماتهم الصحية في تخصصات الباطنية والقلب والعظام والأطفال والأنف والاذن والحنجرة والأسنان والمسالك البولية والأمراض المزمنة وغيرها, مؤكدا ان الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت مول مشروع أدوية ومستلزمات طبية لصالح مجمع الفلاح الطبي».

واكد د. طنبورة « ان الصندوق حريص على إغاثة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة مع استمرار الاحتلال والواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون.

وأضاف ان اليوم الطبي يأتي في اطار التزام الجمعية بتقديم الخدمات الاغاثية والصحية لأبناء شعبنا الفلسطيني وأيضا من اجل مد جسور الثقة والتعاون مع المجتمع المحلي بمختلف أطيافه وشرائحه.

وتقدم د. طنبورة بجزيل الشكر والامتنان للكويت اميرا وحكومة وشعبا ومؤسسات خيرية، والقائمين على الصندوق العربي للتنمية داعياً الله ان يحفظ الكويت من كل مكروه.