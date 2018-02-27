صندوق النرويج السيادي يحقق 131 مليار دولار في 2017

سجل صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم واحدا من أكبر عائداته على الإطلاق في العام الماضي، بدعم من طفرة أسواق الأسهم. ووحقق صندوق النفط النرويجي عائدًا بنسبة 13.7% أو تريليون كرونة (131 مليار دولار)، وساهمت أسواق الأسهم القوية في وصول عائد الأسهم إلى 19.4%، وبلغ عائد العقارات 7.5%، والسندات 3.3%.
وصرح المدير التنفيذي للصندوق ” ينجف سلاينستاد” في مؤتمر صحافي في العاصمة النرويجية قائلاً: إن تنامي تعرض الصندوق لسوق الأسهم يعني أن العائدات قد تصبح أكثر تذبذبًا في المستقبل”.وسحبت الحكومة 61 مليار كرونة من الصندوق العام الماضي، بعدما أجبرها تراجع أسعار النفط على أول سحب على الإطلاق في 2016.
تراجعت القيمة الإجمالية للعقود التي تم إرساؤها في جميع القطاعات بواقع 28٪ خلال الع
حقق بنك الكويت الوطني- البحرين، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحا صافية بلغت 93.5
كتب – محمود شندي: أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي
بخيت الرشيدي خلال مشاركه في حلقة نقاشية في أسبوع سيرا في هيوستن الأميركية أكد وزير
دفعت البنوك الأميركية والأوروبية غرامات قيمتها 345 مليار دولار بين عامي 2009 و2017، جنت