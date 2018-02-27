صندوق النرويج السيادي يحقق 131 مليار دولار في 2017

سجل صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم واحدا من أكبر عائداته على الإطلاق في العام الماضي، بدعم من طفرة أسواق الأسهم. ووحقق صندوق النفط النرويجي عائدًا بنسبة 13.7% أو تريليون كرونة (131 مليار دولار)، وساهمت أسواق الأسهم القوية في وصول عائد الأسهم إلى 19.4%، وبلغ عائد العقارات 7.5%، والسندات 3.3%.

وصرح المدير التنفيذي للصندوق ” ينجف سلاينستاد” في مؤتمر صحافي في العاصمة النرويجية قائلاً: إن تنامي تعرض الصندوق لسوق الأسهم يعني أن العائدات قد تصبح أكثر تذبذبًا في المستقبل”.وسحبت الحكومة 61 مليار كرونة من الصندوق العام الماضي، بعدما أجبرها تراجع أسعار النفط على أول سحب على الإطلاق في 2016.