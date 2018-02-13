صواريخ إيرانية محملة بالغازات السامة ضربت الغوطة

دمشق – وكالات: كشفت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة العدالة” عن نوعية الصواريخ المحملة بالغازات السامة التي قصف بها نظام الأسد الغوطة الشرقية أخيراً.

وأكدت المنظمة في تقرير لها حمل عنوان “مجدداً: مواد ألمانية الصنع داخل صواريخ محملة بغاز الكلور السام في الغوطة الشرقيّة”، أن قوات الأسد شنت ثلاث هجمات على الغوطة الشرقية بأقل من شهر.

وأشارت إلى أن السلاح المستخدم في هجمات الأول من فبراير الجاري، هي صواريخ ذات تصنيع ارتجالي مطورة من الصواريخ الإيرانية.

وأوضحت أنه تم استبدال رأس الصاروخ المعتاد بأسطوانة غاز ذات ضغط، وتمّ تعديل العنفة (المروحة) بإضافة ذيل لها، مشيرة إلى أن هذا السلاح المستخدم هو نفس السلاح المستخدم في هجمات الكلور على دوما في 22 يناير الماضي.

وأكدت أنه في بعض الحالات، فإن الصواريخ التي استخدمت في العام الجاري، تحمل نفس الأرقام التسلسلية، مما يثبت أنها من ذات المصدر والجهة المصنعة.