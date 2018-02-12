“صور الأحلام” حكاية الإبداع المتجدد

بيروت – “السياسة”:

هم ثلاثة عبد الله ومحمد وراشد أصدقاء تجمعهم قربة الجوف وتفرقهم أحلامهم، كان حلم عبد الله كتابة رواية، وحلم محمد الحصول على بعثة خارجية للدراسة، أما حلم راشد فهو الحصول على فرصة عمل. اعتاد الأصدقاء اللقاء يومياً في مكانهم المعتاد يتجاذبون أطراف الحديث والنقاش في مواضيع متعددة، الا أن ذلك اليوم كان مختلفاً فقد أبلغهم صديقهم عبد الله أنه رأى فيما يرى النائم، أنهم الثلاثة كانوا يجلسون في المكان نفسه، وقد تكرر الحلم ذاته أكثر من مرة، ووجد في المساء صورة في هاتفه شبيهة بما حلم به؛ وهي صورة مطابقة لما هو الأمر عليه في أرض الواقع. وتتوالى “صور الأحلام” عند عبد الله فمن صورة “الكلبة بوبي” إلى صورة “السكن المدرسي” إلى صورة “موت أخيه أحمد”، إلى صورة يظهر فيها عبد الله “متيماً وعاشقاً”، إلى الصورة الأخيرة والتي جاءت مخيبة لآمال محمد وراشد اللذين لم يعجبهما أنهما كانا على وشك القتال فيما كان عبد الله يضحك من أعماق قلبه،

وحين أنهي عبد الله رواية حلمه صمت لبرهة من الوقت، ثم اتسعت عيناه، وفغر فاه كمن عرف حقيقة أمر على جانب كبير من الأهمية كان يجهله. ثم كوّر يده اليمنى على شكل قبضة وأخذ يهزها قريباً من وجهه وهو يصيح بصوتٍ عالٍ قائلاً: “وجدتها، وجدتها”.

كان محمد وراشد ينظران اليه بدهشة منتظرين أن يوضح لهما الأمر. ولم يدم انتظارهما طويلاً فقد قال عبد الله وابتسامة عريضة ترتسم على محيّاه: “سأبدأ مشواري الأدبي نحو العالمية برواية “صور الأحلام””.

و”صور الأحلام” رواية تندرج في اطار الرواية الحديثة استدرج كاتبها “سعيد مشروم” تقنية الحلم إلى النص الروائي وجعل من صوره تقنية تشتغل سردياً لعرض الحكاية، فالعناصر الشكلية والعلاقات المتغيرة بينها، والأفكار والمفاهيم المتواترة على مسار الحكي، ليست سوى وسائل للتعبير عن رؤيا ما للعالم وللأحلام الدفينة، الأحلام التي تميز جيلاً عن جيل، ما يؤكد أن الابداع تجاوز خلاق ومستمر.