القاهرة -طارق سعد:

تتميز بملامح أوروبية وروح شرقية، تجتهد لتثبت وجودها في عالم الفن، بأعمال جميلة متنوعة، وهي تسير على مهل، لكن بجدية واصرار، وسط المنافسة والعوائق والزحام، من أهم أعمالها التلفزيونية “ولي العهد” مع حمادة هلال، و”ذات” مع نيللي كريم، و”دكتور أمراض نسا” مع مصطفى شعبان، و”الضاهر” الذي يجمعها بالمطرب محمد فؤاد، ولكنه يعاني مشكلات تهدد إنتاجه.. الفنانة صوفيا ياسين ضيفة “السياسة” في هذا اللقاء:

ملامحك واسم صوفيا يخبران بأن أصولك ربما تكون أجنبية.. أليس كذلك؟

بل مصرية مئة بالمئة، وصوفيا اسمي الفني وليس الحقيقي.

أخبرينا عن دراستك؟

دراستي الجامعية بمجال إدارة الأعمال.

لماذا، مادمت تحبين الفن؟

الحقيقة انها رغبة أسرتي، ليكون لي عمل يضمن الحياة الكريمة، بعيدا عن احتمالات النجاح والفشل في الفن. لكنني درست فن التمثيل بعد ذلك، بشكل متخصص.

هل سبقك أحد من أسرتك إلى عالم الفن؟

لا، وهذا صعب المهمة علي، لأن أبناء الفنانين يحصلون على دعم أكبر وفرص أكثر بالتأكيد، أو يحصلون على خبرة ونصائح الأسرة على الأقل.

من أول من انتبه لموهبتك؟

أمي تعتقد أنني موهوبة بالفطرة، وتقول انني كنت معجبة بالفنانة شريهان وأقلدها، عندما كنت طفلة صغيرة، لكنني لا أعي شيئا عن ذلك.

لماذا قررت أن تكوني فنانة؟

الحقيقة لم أسع لأكون ممثلة، وانما حاولت أن أكون مطربة، وحظيت بالكثير من الثناء والتشجيع، لكنني وجدت الأمر عسيرا، كان لابد أن أنتج أعمالي لنفسي، أو أجد منتجا يقتنع بي وينتج لي، ولو على حساب أخلاقي وكرامتي، أو أنطلق لأغني في الملاهي الليلية، ولأنني لم أكن قادرة على الإنتاج لنفسي، وطبيعتي تمنعني من الانزلاق في الخطأ، فقد تخليت عن حلم الغناء وحاولت تحقيق غايتي من خلال التمثيل.

كيف كانت بدايتك الحقيقية؟

مع الكاتب المبدع لينين الرملي وفرقة “أبو نضارة” التي أسسها وكتب وأخرج لها مسرحيات عديدة، وكنت ضمن الفرقة، ومن المسرحيات التي عملت

بها ” أحلام ممنوعة” و”الغرفة العلوية” و”حصاوي وأيامه” وهذه المسرحية لاقت نجاحا كبيرا عندما عرضناها في كندا سنة 2008.

والتلفزيون؟

جاءتني أكبر فرصة من خلال المخرج محمد النقلي، فشاركت معه في مسلسلات “دكتور أمراض نسا” بطولة مصطفى شعبان، و”ولي العهد” مع المطرب حمادة هلال، و”الدولي” مع باسم سمرة، و”حب لا يموت”، وكانت أدوارا جيدة أمام نجوم هذه المسلسلات.

ما آخر أخبار مسلسل “الضاهر” الذي تشاركين فيه مع المطرب محمد فؤاد؟

ألعب دور أخت محمد فؤاد في المسلسل، وهو عمل مهم جدا بالنسبة لي، ولا يمكنني اضافة المزيد إلى ما صرح به أبطال وصناع العمل، وأبرزهم محمد فؤاد وتامر عبدالمنعم، والأمر باختصار يتعلق ببعض التفاصيل في السيناريو، لأنها تخص بعض الجهات الرسمية بالدولة، والإنتاج متوقف لحين تسوية هذه الأمور.

ماذا عن “مربوحة” الشريرة وعلا غانم؟

“مربوحة” هي الشخصية التي قدمتها في مسلسل “ولي العهد”، وهي “شغالة” لدى امرأة تريد علا غانم أن تؤذيها، فتدفعني لفضحها، بوضع كاميرا سرية في غرفة نومها، لتسجيل غرامياتها المحرمة مع الفنان ياسر جلال. كان دور كبير وفيه “شغل” جيد.

أدوار الأذى والشر ترفضها فنانات كثيرات، خوفا من كره الجمهور لهن، ماذا عنك؟

أجدها من الأدوار التي تظهر قدرات الممثل، لأنها تحتاج موهبة جيدة وفهما للعمل، وأنا أحب الدور الصعب الذي يظهر موهبتي.

لكنك أسرعت إلى أدوار “النكد” أيضا، وكأن الشر لا يكفي ..لماذا؟

تقصد مشاركتي في مسلسل “ذات” للمخرجة كاملة أبو ذكري والفنانة نيللي كريم، اذن لابد أن أخبرك بأن كاملة ونيللي كانتا مهتمتان ببعض مشكلات وقضايا المرأة التي يعود السبب فيها الى الرجال، وهذا أصل “النكد” في المسلسل. ثم انني شاركت في “سيت كوم” كوميدي مع محمد رمضان ونشوي مصطفى بعنوان “الشركة”، وفي أعمال كوميدية كثيرة أخرى بقناة “نايل كوميدي” بالذات.

ما الدور الذي ترفضينه؟

أي دور تافه أو مبتذل أو يسيء لي أو لأسرتي أو لأي شخص.

وإذا كان دورا جيدا في عمل ضخم، ولكنه جريء؟

اذا كان جريئا بمعنى أنه يحتاج التعري والمشاهد المثيرة والقبلات، فانني أرفضه تماما وبشكل قاطع، لأنني لا أستطيع تقديم تلك الأدوار، بل لا أدري كيف لمن يقدمنها بكل تلك الجرأة “المرعبة” بالنسبة لي. كما انني من أسرة تميل إلى المحافظة، ولا يمكن أن يقبلوا ذلك. بمعنى آخر حدودي هي الملابس القصيرة. أذكر أنني قلت لوالدتي ان تلك الأدوار هي التي يمكن أن تصنع النجاح في السينما، فكان ردها “اذن لا للسينما ولا للتمثيل”، فاكتفيت بالفوز بموافقتها واتفاقنا المشروط، حتى انني لا أسهر خارج البيت ولا أعود متأخرة لأي سبب سوى العمل.

انت إذن مع وجود الرقابة في الفن؟

معنى الرقابة يختلف بين التلفزيون والمسرح والسينما، لكن في كل الأحوال علينا جميعا أن نعي خطورة الفن الذي يدخل البيوت، السينما بكل ألوانها، والفيديوهات بكافة أشكالها، متاحة الآن على أجهزة الهواتف النقالة في أيدي الأطفال. يجب أن نراعي ذلك، ونحترم المجتمع، وألا نتعامى عن خطورة الفن، ايجابيا وسلبيا.

كيف حلمت بعالم الفن وكيف وجدته؟

كنت أتخيل أن الجد والاجتهاد يكفيان مع الموهبة، لكنني اكتشفت أن الأمر أكثر تعقيدا. لابد من شبكة علاقات قوية على الأقل، كما أن شركات إنتاج كثيرة تتيح المشاركة فيها لكثيرين ليس لهم علاقة بالفن.

وبرامج اكتشاف المواهب؟

جيدة ووجودها مهم ومفيد، لكن كثير منها يكتفي بالابهار و”الفرقعة” الاعلامية.

ألم تجدي من يساعدك؟

أدين بالفضل لكثيرين، أذكر منهم الكاتب لينين الرملي والمخرج محمد النقلي والفنان محسن محي الدين، فقد كنت محظوظة بالعمل معهم، وكل منهم أمدني بالتشجيع وبالنصائح المفيدة، والمخرج ناجي أنغلو الذي شاهدني في إحدى المسرحيات ومن وقتها يحرص على مساندتي، وقد وعدني بأدوار كبيرة في أعماله الجديدة.

وجمالك ألم يساعدك في فتح أبواب الفن؟

لا، لأن أغلب الأدوار التي قدمتها لم تكن تحتفي بالجمال، بالعكس، كثيرا منها كان يستلزم الظهور بشكل غير جميل.

من أيضا ترغبين في العمل معه؟

أتمنى أن يكون عملي في السينما مع المخرج خالد يوسف، وقد قرأت أنه يجهز لفيلم تاريخي عن سقوط الأندلس، وأعتقد أن ملامحي تجعلني مناسبة جدا لأحد أدوار نساء “الفرنجة” الذين كانوا يتصارعون مع المسلمين.