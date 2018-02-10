صينيو الكويت احتفلو بالربيع: تنمية شاملة في العلاقات العميقة بين البلدين

يونغ رو: مبادرة “الحزام والطريق” تعود بالفوائد على الشعبين

أقام الصينيون المقيمون في الكويت اول من امس فعاليات احتفالية بحلول عيد الربيع، أهم الأعياد التقليدية الصينية، الذي يصادف يوم 16 فبراير الجاري.

وشارك في هذه الفعاليات أكثر من 300 شخص من الجالية الصينية في الكويت من الشركات والمؤسسات والفريق الطبي الصيني والطلاب الصينيين.

وجرى خلال الاحتفالات أداء أغاني ورقصات على أنغام الموسيقى الصينية.

وقال تشنغ يونغ رو المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية لدى الكويت في كلمة خلال الفعاليات: إن العلاقات بين الصين والكويت شهدت التنمية الشاملة والعميقة في عام 2017، إذ تعهد الجانبان بمواصلة تعزيز التعاون في إطار مبادرة “الحزام والطريق” بغية العودة بالفوائد على شعبي البلدين.

وأعرب تشنغ عن أمله في أن يواصل الصينيون المقيمون في الكويت دعم الجهود الرامية إلى الإسهام في دفع العلاقات بين البلدين.

وشاطره الرأي تشانغ يونغ دا، أحد رجال الأعمال الصينيين في الكويت، مؤكدا على الإمكانيات الهائلة للتعاون بين الجانبين في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وشدد تشانغ على رغبة رجال الأعمال الصينيين في الكويت في تعزيز الصداقة بين شعبي البلدين.

من جانبه, قال دونغ تاي كانغ، ممثل إحدى الجمعيات المعنية بشؤون الجالية الصينية إن التعاون بين الصين والكويت يعود بالفوائد الكبيرة على الصينيين المغتربين في الكويت.

وتابع «آمل في العام الجاري بتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية من تعاون الجانبين وضخ زخم جديد في العلاقات بين البلدين».

وتحل السنة القمرية الصينية الجديدة في 16 فبراير الجاري، وهي توافق سنة الكلب حسب التقويم القمري الصيني.