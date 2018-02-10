ضبط مركبة مطلوبة لمخفر العارضية

كتب – مشعل السنعوسي:
تمكن رجال امن الفروانية من ضبط مركبة مطلوبة على ذمة قضية خيانة امانة كانت بحوزة عسكري خليجي في وزارة الداخلية.
وفي التفاصيل عند تجول رجال الامن في انحاء المحافظة لفت انتباههم احدى المركبات من نوع جيب متوقفة على جانب الطريق، وعند الاستعلام عنها تبين انها مطلوبة لمخفر العارضية على ذمة قضية خيانة امانة.
وتبين ان مقيما خليجيا يعمل في وزارة الداخلية استأجرها ولم يرجعها ولم يدفع مبلغ الايجار فتم اتخاذ الاجراء اللازم وجار البحث والتحري عن المتهم من قبل رجال المباحث.
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