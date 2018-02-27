كتب- مشعل السنعوسي:

القى رجال الامن العام القبض على مقدم في وزارة الداخلية كان بحالة سكر بين وبحوزته زجاجة خمر مستورد في منطقة حولي وبحسب مصدر امني فان رجال الامن كانوا في جولة امنية لتأمين الطرق للاحتفالات الوطنية وضبط الخارجين عن القانون بتعليمات وتوجيهات الوكيل المساعد لشؤون الامن العام بالانابة اللواء ابراهيم الطراح عندما اشتبهوا بمركبة لم يستجب قائدها لطلب التوقف من مرات عدة وحاول الفرار.

ولفت المصدر الى ان تمكنوا من ايقاف قائد المركبة الذي كان بحالة سكر وبالكشف عن هويته اتضح انه ضابط برتبة مقدم في وزارة الداخلية وبتفتيش مركبته احترازيا تم العثور على زجاجتي خمر مستورد وتم تحويله الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه.

وذكر المصدر ان المقدم يعد من ارباب السوابق حيث القي القبض عليه مرات عدة وهو بحالة سكر بين.

ومن جانب آخر ضبط رجال الامن عسكريا يعمل في وزارة الداخلية كان بحالة سكر بين ويشهر زجاجة الخمر للمارة خلال الاحتفالات مفتخرا بتناول المسكرات عندما ابلغت عنه احدى المواطنات رجال الامن وزودتهم بمواصفات مركبته والذين تمكنوا من ضبطه وعثروا بحوزته على بطل خمر مستورد وتم اتخاذ الاجراء اللازم بحقه.