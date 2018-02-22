كتب – منيف نايف:

تمكن رجال أمن الاحمدي من القبض على مواطن يبلغ من العمر 18 عاما بحوزته 11 حبة مخدرة لاريكا وشبو وادوات للتعاطي في منطقة المهبولة.

ووفق مصدر امني مصدر امني فإن رجال امن الاحمدي وخلال تجوالهم في منطقة المهبولة اشتبهوا بشاب بداخل مركبته وبايقافه للتحقق من امره اتضح بانه بحالة غير طبيعية وعثر بحوزته على 11 حبة لاريكا وشبو وادوات للتعاطي وجرى القبض عليه واحيل الى مكافحة المخدرات.

وفي سياق متصل تمكن رجال امن الفروانية من القبض على مواطن في منطقة كبد وهو بحالة غير طبيعية وعثر بحوزته على كيس صغير يحتوي على مادة الشبو وجرى القبض عليه واحيل الى مكافحة المخدرات لاتخاذ اللازم حياله.

من جانب اخر كشفت مطاردة امنية عنمواد مخدرة وادوات تعاطي بحوزة مواطن في منطقة الرقة.

وقال مصدر امني انه اثناء جولة لرجال الامن انحاء المحافظة اشتبهوا في احدى المركبات وعند الطلب من قائدها التوقف لاذ بالفرار وتم مطاردته وتوقيفه وبالكشف عن هويته تبين انه مواطن ويبلغ من العمر 27 عاما وبتفتيش مركبته احترازيا عثر على كيس شفاف بداخله مادة مخدرة «شبو» وادوات تعاطي وتم تحويله مع المضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الاجراء اللازم بحقهم.

الى ذلك القى رجال الامن القبض على مواطن وبرفقته مواطنة ورائحة الخمر تفوح من فمهما في منطقة السالمية أثناء توقفهما اماماحد المطاعم ورفع صوت المسجل وتم اتخاذ الاجراء اللازم بحقهما.