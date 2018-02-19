ضبط مواطنين وسوري مطلوبين لقضايا مالية وجنائية

كتب – مشعل السنعوسي:

ألقى رجال امن حولي القبض على مواطنين احدهما مطلوب للتنفيذ المدني بستة آلاف دينار والآخر مطلوب لمكافحة المخدرات.

وعند تجول رجال الامن في انحاء المحافظة اشتبهوا في مركبة وعند توقيف قائدها والكشف عن هويته تبين انه مواطن وبرفقته احد اصدقائه وعند الاستعلام اتضح انهما مطلوبان.

على جانب آخر ألقى رجال الامن القبض على وافد سوري مطلوب على ذمة ثلاث قضايا خيانة أمانة وسرقة اثناء سيره بمركبة مخالفة لقانون المرور.