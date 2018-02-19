ضبط مواطنين وسوري مطلوبين لقضايا مالية وجنائية

كتب – مشعل السنعوسي:
ألقى رجال امن حولي القبض على مواطنين احدهما مطلوب للتنفيذ المدني بستة آلاف دينار والآخر مطلوب لمكافحة المخدرات.
وعند تجول رجال الامن في انحاء المحافظة اشتبهوا في مركبة وعند توقيف قائدها والكشف عن هويته تبين انه مواطن وبرفقته احد اصدقائه وعند الاستعلام اتضح انهما مطلوبان.
على جانب آخر ألقى رجال الامن القبض على وافد سوري مطلوب على ذمة ثلاث قضايا خيانة أمانة وسرقة اثناء سيره بمركبة مخالفة لقانون المرور.
كتب – مشعل السنعوسي: لقي عسكري برتبة وكيل أول من فئة البدون وموظفان في وزارة الد
كتب – مشعل السنعوسي: احبط رجال جمارك مركز حطين للطرود البريدية دخول كمية من المو
كتبت ـ مروة البحراوي: أغلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أحد المطابخ المركزية في
توفي شاب كويتي يبلغ من العمر 23 سنة، إثر حادث أليم وقع على شارع نيوبورت في مدينة كار
تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من القبض على مواطن بتهمة حيازة كمية من المواد ال