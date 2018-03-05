ضبط مواطن بـ “كوكتيل” مخدرات في جزيرة فيلكا

تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من القبض على مواطن بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان ادارة خفر السواحل من ضبط كمية من المواد المخدرة مع مواطن في جزيرة فيلكا حيث رصدت الدوريات البحرية المواطن بالجزيرة، وتم استيقافه وبتفتيشه تم ضبط معه عدد 58 قطعة يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدرة و 25 كيسا وجد بداخلها 50 الف حبة يشتبه أن تكون مؤثرات عقلية وقطعة يشتبه أن تكون من مادة الافيون المخدرة.

وبناء عليه تم التحفظ على المتهم وإحالته والكمية المضبوطة إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية وعمل اللازم.