ضبط مواطن مطلوب في 7 قضايا

كتب ـ مشعل السنعوسي:

القى رجال امن مبارك الكبير من القبض على مواطن مطلوب في 7 قضايا جنائية.

وفي التفاصيل اثناء تجول رجال الامن في انحاء محافظة مبارك الكبير اشتبهوا في قائد مركبة .

وبالاستعلام عنه اتضح انه مطلوب في7قضايا جنائية لادارة التنفيذ المدني فتمت احالته للجهات المختصة.