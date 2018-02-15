ضبط مواطن مطلوب في 7 قضايا

كتب ـ مشعل السنعوسي:
القى رجال امن مبارك الكبير من القبض على مواطن مطلوب في 7 قضايا جنائية.
وفي التفاصيل اثناء تجول رجال الامن في انحاء محافظة مبارك الكبير اشتبهوا في قائد مركبة .
وبالاستعلام عنه اتضح انه مطلوب في7قضايا جنائية لادارة التنفيذ المدني فتمت احالته للجهات المختصة.
كتب – مشعل السنعوسي: لقي عسكري برتبة وكيل أول من فئة البدون وموظفان في وزارة الد
كتب – مشعل السنعوسي: احبط رجال جمارك مركز حطين للطرود البريدية دخول كمية من المو
كتبت ـ مروة البحراوي: أغلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أحد المطابخ المركزية في
توفي شاب كويتي يبلغ من العمر 23 سنة، إثر حادث أليم وقع على شارع نيوبورت في مدينة كار
تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من القبض على مواطن بتهمة حيازة كمية من المواد ال