كتب- مشعل السنعوسي:

القى رجال الأمن القبض على مواطن من مواليد 1979 كان بحوزته مادة مخدرة والة حادة ويشتبه انه يسلب الوافدين في منطقة الفروانية.

وبحسب مصدر امني فان رجال الامن كانوا في جولة بالمحافظة عندما اشتبهوا بشخص يسير في الشارع وبالكشف عن هويته تبين انه مواطن وبحالة ارتباك وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على مادة مخدرة والة حادة ولفت المصدر الى ان التحقيق الاولي بين ان المتهم يسلب المارة مشيرا الى انه جرى احالته مع المضبوطات الى الجهة المختصة.

من جانب اخر ضبط رجال الامن مواطنا مطلوب للتنفيذ بستة الاف دينار على ذمة قضية مالية في منطقة خيطان وتم اتخاذ الاجراء اللازم بحقه.