ضبط 12 متجمهراً بالاستهتار والرعونة

كتب – منيف نايف ومشعل السنعوسي:

تمكن رجال أمن الجهراء من القبض على 12 شاب تجمهروا في شارع النجاشي في منطقة تيماء إثناء قيام مجموعة من المستهترين بالاستهتار والرعونة في غياب رجال المرور.

وفي التفاصيل شكل مدير الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح فرقة من رجال الأمن بعد ورود بلاغات عدة تفيد بقيام مجموعة من المستهترين باغلاق الطريق وممارسة أعمال الاستهتار والرعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وعلى اثر ذلك شن رجال الأمن حملة أمنية مفاجئة تمكنت من القبض على 12 شابا كانوا متجمهرين على الطريق وتم تحويلهم الى مخفر المنطقة عقب فرار قائدي المركبات، وجار ضبطهم بعد اخذ بيانات مركباتهم.