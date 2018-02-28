ضبط 2 كيلو “ماريغوانا” بحوزة آسيوي في المطار

كتب – مشعل السنعوسي:
ضبط رجال جمارك المطار أمس وافداً آسيوياً، حاول تهريب نحو 2 كيلو غرام من مادة “الماريغوانا” المخدرة داخل أمتعته وذلك لدى وصوله الى المطار قادماً من وطنه ولفت نائب رئيس لجنة الاعلام الجمركي ومراقب مطار الكويت الدولي عيسى بن عيسى الى ان يقظة أحد المفتشين كان لها الدور المهم في احباط تهريب هذه المواد المخدرة.
وأشار الى ان مفتشا جمركياً اشتبه بالوافد الآسيوي وأخضع حقيبته للتفتيش اليدوي حيث تبين وجود لفافتين بين الملابس تتحويان على نحو كيلو غرامين من الماريغوانا، مؤكدا انه تم التحفظ على المتهم واحالته مع المضبوطات الى الجهة المختصة.
كتب – مشعل السنعوسي: لقي عسكري برتبة وكيل أول من فئة البدون وموظفان في وزارة الد
كتب – مشعل السنعوسي: احبط رجال جمارك مركز حطين للطرود البريدية دخول كمية من المو
كتبت ـ مروة البحراوي: أغلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أحد المطابخ المركزية في
توفي شاب كويتي يبلغ من العمر 23 سنة، إثر حادث أليم وقع على شارع نيوبورت في مدينة كار
تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من القبض على مواطن بتهمة حيازة كمية من المواد ال