كتب – منيف نايف:

بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية واصل رجال قطاع الامن العام حملاتهم الامنية على المستهترين في محافظتي الاحمدي والجهراء وتمكنوا من ضبط 30 مستهترا كانوا يستعرضون بمركباتهم على الدوارات والشوارع معرضين حياة الناس للخطر وذلك بتوجيهات وتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ابراهيم الطراح.

ووفق مصدر امني فإن حملة أمنية كبيرة في محافظة الاحمدي في الشوارع استهدفت المستهترين الذين يعرضون حياة الناس على الطرقات للخطر عبر الاستعراض والرعونة والتقحيص بمركباتهم واسفرت الحملة عن ضبط 16 مستهترا وحجز مركباتهم واحالتهم الى نظارة المرور.

واضاف المصدر الى ان رجال امن الجهراء انطلقوا الى منطقة تيماء والعيون والجهراء وتمكنوا من ضبط 16 مستهترا وحجز مركباتهم ايضا لافتا الى ان بين المستهترين خليجيين.

واكد ان الحملات على المستهترين مستمرة في جميع المحافظات للمحافظة على حياة المواطنين والمقيمين.