كتب – محمود شندي

واصل المؤشر السعري لبورصة الكويت تراجعه في اولى جلسات الاسبوع، وفقد 43.3 نقطة ليستقر عند مستوى 6720.9 نقطة نتيجة الضغوط القوية التي تعرضت لها الاسهم القيادية وخصوصا في القطاع المصرفي بعد ان حقق ارتفاعات جيدة خلال الفترة الماضية ، بالاضافة الى الضغوط التي تعرضت لها بعض الاسهم الخاملة التي استمرت في التلاعب بالمؤشرات وخصوصا في نهاية الجلسة.

وجاءت التراجعات استكمالا للموجة التي ضربت العديد من الاسهم القيادية خلال عدة جلسات متتالية وهو ما انعكس على مؤشر كويت 15 بالتراجع الحاد بنحو 6.8 نقطة ليستقر عند مستوى 939 نقطة ، وذلك على الرغم من اعلان العديد من الشركات القيادية وخصوصا في قطاع البنوك نموا في نتائجها المالية في 2017 ، ومن المتوقع ان تستمر الضغوط على تلك الاسهم حتى الاعلان عن مواعيد استحقاق توزيعات الارباح.

ونتيجة النشاط القوي على الاسهم القيادية وعودتها الى الزخم بعد ان اصبحت مستوياتها السعرية جاذبة للاستثمار واصلت الاسهم القيادية ارتفاعاتها القوية وهو ما دفع مؤشر كويت 15 للارتفاع 3 نقاط وهو ما يشير الى ان تراجع اسعار تلك الاسهم اصبح مغرى للشراء من قبل العديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية لاسيما وان العديد من تلك الاسهم نجحت في تحقيق نموا في ارباحها في 2017.

ونتيجة للضغوط البيعية القوية التي تعرضت لها معظم الاسهم وخصوصا القيادية تراجعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 20 مليون دينار لتصل الى مستوى 27.62 مليار دينار فيما ارتفعت معدلات السيولة بنحو 900 الف دينار بما يعادل 9 % لتبلغ نحو 10 مليون دينار، وهو ما يعكس تطور السيولة المتداولة باعتبارها انعكاس حقيقى لتطور الرغبة الشرائية في السوق.

ومن الواضح ان السوق الكويتى مازال يدور في فلك الفتور منذ انهيار الاسواق العالمية على الرغم من سرعة تجاوز اسواق الخليج تلك الحدث ، بالاضافة الى حالة عدم الاستقرار لفترة طويلة حيث تدور عجلة التطور باستمرار وياتى في نهايتها موضوع تقسيم السوق الذى فتح باب من المناقشات حول جدواه وهو ما ادى الى فتور في التداولات حتى يتم تطبيق النظام في السوق.

وتترقب البورصة العديد من القرارت خلال الفترة المقبلة في مقدمتها تطبيق التقسيم الى 3 اسواق المنتظر انطلاقه في مارس المقبل ، اذا ما تم الانتهاء من التجارب على ذلك النظام الجديد الذى يلاقى بعض الرفض من بعض الشركات الاستثمارية، بالاضافة الى موضوع الخصخصة بعد تواتر اخبار بفوز تحالف لشركة كامكو بمناقصة مستشار الخصخصة وهو ما يشير الى اقتراب عملية الخصخصة.

تراجعت المؤشرات الكويتية جماعياً في نهاي التعاملات حيث انخفض السعري 0.64% إلى النقطة 6720.97 خاسراً 43.3 نقطة، كما هبط الوزني وكويت 15 بنسبة 0.76% و0.72% على الترتيب وهبط مؤشرات 10 قطاعات يتصدرها البنوك بنحو 2.3% بضغط من تراجع 11 سهماً بالقطاع يتقدمها الإثمار بنسبة 11.9%، فيما استقر سهم وحيد بالقطاع وهو الكويت الوطني.

كما تراجع قطاع الاتصالات 1.71% بالتزامن مع هبوط كافة أسهم القطاع يتصدرها آن ديجيتال بنحو 5.7%، وانخفاض سهم زين القيادي بالسوق بنسبة 1.55%، لم تشهد البورصة سوى ارتفاع قطاعي المواد الأساسية والتكنولوجيا بواقع 0.43% للأول، و0.14% للثاني وتصدر سهم الكيبل التليفزيوني تراجعات بنسبة 20%، فيما جاء سهم كفيك على رأس الارتفاعات بنمو معدله 13.5% وارتفعت سيولة البورصة 10.1% إلى 10.05 مليون دينار مقابل 9.13 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما ارتفعت أحجام التداول 31% إلى 68.48 مليون سهم مقابل 52.27 مليون سهم يوم الخميس الماضي وحقق سهم الكويت الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.2 مليون دينار، فيما تصدر سهم الإثمار نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 11.15 مليون سهم.